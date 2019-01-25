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"أمن الطرق": الانشغال بالجوّال من أبرز مسبّبات الحوادث

استعرضت أهم مسبّبات الحوادث ودعت إلى تجنبها

فعّلت القوات الخاصّة لأمن الطرق، دورها التوعوي عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

ونشرت اليوم "إنفوجرافيك" استعرضت فيه أهم أسباب الحوادث المرورية، ومنها: الانشغال بالجوّال، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعكس السير، والمراوغة بين السيارات.

وقالت "لسلامتك احذر أهم مسبّبات الحوادث المرورية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمن الطرق": الانشغال بالجوّال من أبرز مسبّبات الحوادث
سبق

فعّلت القوات الخاصّة لأمن الطرق، دورها التوعوي عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

ونشرت اليوم "إنفوجرافيك" استعرضت فيه أهم أسباب الحوادث المرورية، ومنها: الانشغال بالجوّال، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعكس السير، والمراوغة بين السيارات.

وقالت "لسلامتك احذر أهم مسبّبات الحوادث المرورية".

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
02:09 PM

"أمن الطرق": الانشغال بالجوّال من أبرز مسبّبات الحوادث

استعرضت أهم مسبّبات الحوادث ودعت إلى تجنبها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
1,085

فعّلت القوات الخاصّة لأمن الطرق، دورها التوعوي عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

ونشرت اليوم "إنفوجرافيك" استعرضت فيه أهم أسباب الحوادث المرورية، ومنها: الانشغال بالجوّال، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعكس السير، والمراوغة بين السيارات.

وقالت "لسلامتك احذر أهم مسبّبات الحوادث المرورية".

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