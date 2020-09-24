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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:25 AM

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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