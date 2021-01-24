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في صفقة انتقال حر.. الاتفاق يظفر بخدمات الألماني"أمين يونس" حتى 2024

إلى جانب التعاقد مع "يوسف نياكاتي"

تسعى إدارة نادي الاتفاق إلى ترميم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة "الميركاتو الشتوي"؛ حيث وقعت، اليوم الأحد، عقدًا احترافيًا مع لاعب الوسط الألماني أمين يونس في صفقة انتقال حر ليدعم صفوف الاتفاق حتى 2024، وجرت مراسم التوقيع في نادي الاتفاق بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

يذكر أن أمين يونس مواليد 1993 تدرج في تمثيل المنتخب الألماني تحت 21 سنة، ثم مثل المنتخب الألماني الأول من 2015 حتى 2021، وتعد من أبرز محطاته الاحترافية تمثيل نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، كايزرسلاوترن الألماني، أياكس أمستردام الهولندي، نابولي الإيطالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما انضم مساء أمس الفرنسي يوسف نياكاتي للنادي الشرقاوي حتى 2023، القادم من نادي الاتحاد.

يذكر أن الاتفاق يأتي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في صفقة انتقال حر.. الاتفاق يظفر بخدمات الألماني"أمين يونس" حتى 2024
سبق

تسعى إدارة نادي الاتفاق إلى ترميم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة "الميركاتو الشتوي"؛ حيث وقعت، اليوم الأحد، عقدًا احترافيًا مع لاعب الوسط الألماني أمين يونس في صفقة انتقال حر ليدعم صفوف الاتفاق حتى 2024، وجرت مراسم التوقيع في نادي الاتفاق بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

يذكر أن أمين يونس مواليد 1993 تدرج في تمثيل المنتخب الألماني تحت 21 سنة، ثم مثل المنتخب الألماني الأول من 2015 حتى 2021، وتعد من أبرز محطاته الاحترافية تمثيل نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، كايزرسلاوترن الألماني، أياكس أمستردام الهولندي، نابولي الإيطالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما انضم مساء أمس الفرنسي يوسف نياكاتي للنادي الشرقاوي حتى 2023، القادم من نادي الاتحاد.

يذكر أن الاتفاق يأتي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
07:31 PM

في صفقة انتقال حر.. الاتفاق يظفر بخدمات الألماني"أمين يونس" حتى 2024

إلى جانب التعاقد مع "يوسف نياكاتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تسعى إدارة نادي الاتفاق إلى ترميم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة "الميركاتو الشتوي"؛ حيث وقعت، اليوم الأحد، عقدًا احترافيًا مع لاعب الوسط الألماني أمين يونس في صفقة انتقال حر ليدعم صفوف الاتفاق حتى 2024، وجرت مراسم التوقيع في نادي الاتفاق بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

يذكر أن أمين يونس مواليد 1993 تدرج في تمثيل المنتخب الألماني تحت 21 سنة، ثم مثل المنتخب الألماني الأول من 2015 حتى 2021، وتعد من أبرز محطاته الاحترافية تمثيل نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، كايزرسلاوترن الألماني، أياكس أمستردام الهولندي، نابولي الإيطالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني.

كما انضم مساء أمس الفرنسي يوسف نياكاتي للنادي الشرقاوي حتى 2023، القادم من نادي الاتحاد.

يذكر أن الاتفاق يأتي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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