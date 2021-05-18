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"المخدرات" تطيح بمقيمَين ونازح حاولوا تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر

مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم (3) متهمين، مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية، ونازح.
وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المخدرات" تطيح بمقيمَين ونازح حاولوا تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم (3) متهمين، مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية، ونازح.
وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:16 PM
اخر تعديل
19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
06:47 AM

"المخدرات" تطيح بمقيمَين ونازح حاولوا تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر

مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
13,363

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم (3) متهمين، مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية، ونازح.
وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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