نفط خام برنت يتراجع بنسبة 0.47%
بلغ قيمة البرميل 63.76 دولاراً أمريكياً
تراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت صباح اليوم بمقدار 0.30 دولار أو نسبة 0.47% إلى 63.76 دولاراً أمريكياً.
وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بمقدار 0.37 دولار أو بنسبة 0.64% إلى 57.74 دولاراً أمريكياً.
أسعار النفط
النفط
نفط خام برنت يتراجع بنسبة 0.47%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-11-28
تراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت صباح اليوم بمقدار 0.30 دولار أو نسبة 0.47% إلى 63.76 دولاراً أمريكياً.
وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بمقدار 0.37 دولار أو بنسبة 0.64% إلى 57.74 دولاراً أمريكياً.
28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
11:54 AM
نفط خام برنت يتراجع بنسبة 0.47%
بلغ قيمة البرميل 63.76 دولاراً أمريكياً
تراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت صباح اليوم بمقدار 0.30 دولار أو نسبة 0.47% إلى 63.76 دولاراً أمريكياً.
وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بمقدار 0.37 دولار أو بنسبة 0.64% إلى 57.74 دولاراً أمريكياً.