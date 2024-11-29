يناقش منتدى العاملين مع الشباب الذي تنطلق فعالياته بالعاصمة الرياض في 7 - 8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 11 - 12 ديسمبر 2021م، بعنوان "نحو قطاع شبابي فاعل في رؤية 2030"، تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على مدى يومين، ثلاث دراسات وطنية أعدها بيوت خبرة سعودية. وتناولت الدراسات الموضوعات التالية: منظومة قطاع الشباب، وتوجهات قطاع الشباب، ودعم وتمكين القطاع غير الربحي لتنمية الشباب. ويقدم المنتدى ثماني ورش علمية تناقش موضوعات العمل الشبابي ورؤية المملكة 2030، والتنسيق والتكامل في العمل الشبابي، والابتكار في العمل الشبابي، والعمل الشبابي في العصر الرقمي، وفئة الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب، والبحث الإجرائي التشاركي في العمل الشبابي، وجيل الشباب: الموروث والاستدامة، وصوت الشباب. كما يقدم المنتدى خمس دورات تدريبية للعاملين مع الشباب والمهتمين بالقطاع الشبابي في مجالات التخطيط التنموي للبرامج الشبابية، وقيادة وإدارة البرامج الشبابية، وتسويق البرامج الشبابية، وتصميم البرامج الشبابية، وإدارة وقياس أثر البرامج الشبابية.

ثلاث دراسات وطنية على طاولة منتدى العاملين مع الشباب بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-29 يناقش منتدى العاملين مع الشباب الذي تنطلق فعالياته بالعاصمة الرياض في 7 - 8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 11 - 12 ديسمبر 2021م، بعنوان "نحو قطاع شبابي فاعل في رؤية 2030"، تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على مدى يومين، ثلاث دراسات وطنية أعدها بيوت خبرة سعودية.

وتناولت الدراسات الموضوعات التالية: منظومة قطاع الشباب، وتوجهات قطاع الشباب، ودعم وتمكين القطاع غير الربحي لتنمية الشباب.



ويقدم المنتدى ثماني ورش علمية تناقش موضوعات العمل الشبابي ورؤية المملكة 2030، والتنسيق والتكامل في العمل الشبابي، والابتكار في العمل الشبابي، والعمل الشبابي في العصر الرقمي، وفئة الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب، والبحث الإجرائي التشاركي في العمل الشبابي، وجيل الشباب: الموروث والاستدامة، وصوت الشباب.



كما يقدم المنتدى خمس دورات تدريبية للعاملين مع الشباب والمهتمين بالقطاع الشبابي في مجالات التخطيط التنموي للبرامج الشبابية، وقيادة وإدارة البرامج الشبابية، وتسويق البرامج الشبابية، وتصميم البرامج الشبابية، وإدارة وقياس أثر البرامج الشبابية.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443 06:17 PM

ثلاث دراسات وطنية على طاولة منتدى العاملين مع الشباب بالرياض تنطلق فعالياته بالعاصمة 11 - 12 ديسمبر بعنوان "نحو قطاع شبابي فاعل في رؤية 2030"





A A A





0 مشاركة

يناقش منتدى العاملين مع الشباب الذي تنطلق فعالياته بالعاصمة الرياض في 7 - 8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 11 - 12 ديسمبر 2021م، بعنوان "نحو قطاع شبابي فاعل في رؤية 2030"، تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على مدى يومين، ثلاث دراسات وطنية أعدها بيوت خبرة سعودية.

وتناولت الدراسات الموضوعات التالية: منظومة قطاع الشباب، وتوجهات قطاع الشباب، ودعم وتمكين القطاع غير الربحي لتنمية الشباب.



ويقدم المنتدى ثماني ورش علمية تناقش موضوعات العمل الشبابي ورؤية المملكة 2030، والتنسيق والتكامل في العمل الشبابي، والابتكار في العمل الشبابي، والعمل الشبابي في العصر الرقمي، وفئة الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب، والبحث الإجرائي التشاركي في العمل الشبابي، وجيل الشباب: الموروث والاستدامة، وصوت الشباب.



كما يقدم المنتدى خمس دورات تدريبية للعاملين مع الشباب والمهتمين بالقطاع الشبابي في مجالات التخطيط التنموي للبرامج الشبابية، وقيادة وإدارة البرامج الشبابية، وتسويق البرامج الشبابية، وتصميم البرامج الشبابية، وإدارة وقياس أثر البرامج الشبابية.