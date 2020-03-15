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كوريا الجنوبية ترصد 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل 8162 شخصاً منها 75 حالة وفاة

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجّلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد، إلى 8162 شخصاً؛ منها 75 حالة وفاة.

وتتوافق الأرقام الأخيرة مع تراجع في عدد الحالات الجديدة بعد تسجيل 107 حالات أمس السبت.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية ترصد 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجّلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد، إلى 8162 شخصاً؛ منها 75 حالة وفاة.

وتتوافق الأرقام الأخيرة مع تراجع في عدد الحالات الجديدة بعد تسجيل 107 حالات أمس السبت.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
08:31 AM

كوريا الجنوبية ترصد 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات وصل 8162 شخصاً منها 75 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجّلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد، إلى 8162 شخصاً؛ منها 75 حالة وفاة.

وتتوافق الأرقام الأخيرة مع تراجع في عدد الحالات الجديدة بعد تسجيل 107 حالات أمس السبت.

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