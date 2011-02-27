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جناح "التقني" بالجنادرية يعلن جهازاً يوفر 60 % من فاتورة الكهرباء

يعمل على استخدام الطاقة الشمسية كلياً في المكيّف ومطابق للمواصفات

أعلن المهندس محمد بن عبدالله الغنام؛ عضو هيئة التدريب في شعبة التبريد وتكييف الهواء بقسم التقنية الميكانيكية بكلية التقنية بالرياض، والمشرف على ركن التبريد والتكييف بجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، توافر جهاز يعمل على استخدام الطاقة الشمسية كلياً في المكيّف المنفصل split unit وجزئياً بالكهرباء المستمرة المحوّلة من كهرباء المنزل المتغيّرة من alternative current إلى Direct current.

وبيّن المهندس الغنام؛ أن هذا الجهاز متوافر الآن في بلادنا ويوجد حالياً بالأسواق وبتقنية الضاغط الجديد DC inverter والصوت المنخفض والفريون 410A المطابق لهيئة المواصفات والمعايير السعودية، ويعمل على كهرباء منخفضة، ويوفر من الفاتورة المنزلية قرابة 60 %.

كما أكّد المشرف العام على جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 المهندس محمد بن عبدالكريم أباحسين؛ أن جناح المؤسسة استطاع جذب ما يقارب 135000 من زوّار المهرجان، حيث قدّم الجناح طيلة فترة المهرجان أكثر من 2500 ورشة تطويرية يومية معتمدة للنساء والرجال أسهمت في إصدار 2500 شهادة، فيما اكتظت منصّات التدريب بالراغبين الاستفادة من هذه الورش والتي تجسّد من خلالها مدى وعي المواطنين والمواطنات بأهمية برامج التدريب التقني والمهني ودورها في التوطين والاستفادة قدر المستطاع من الإمكانات التي توفرها المؤسسة للمستفيدين والراغبين في الالتحاق بهذا المجال.

وأضاف، أن مشاركة المؤسسة لهذا العام كان لها وقع مختلف؛ حيث كانت قريبة من الجمهور ولامست متطلباتهم وحققت رغباتهم واستطاعت أن تقدم رسالتها للمجتمع خلال فترة بسيطة، وهذا يعد من أحد أهداف المؤسسة وتطلعاتها التي تسعى لتحقيقها ضمن مبادرات التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030).

وأشار إلى أن جناح التدريب التقني بالجنادرية نفّذ أكاديمية الطفل التقنية بهدف تعريف الأطفال بالمنظومة التقنية والمهنية في مجالات مخاطر واستخدامات الكهرباء والتمديدات الصحية والإلكترونيات ودهان الديكور المنزلي، واستفاد منها ما يقارب 2600 طفل، في الوقت الذي قدمت الخدمات النسائية للزائرات لأكثر من 1200 سيدة.

كما شارك 20 فنياً من متدرّبي المؤسسة في برنامج الصيانة في المهرجان تمّ توزيعهم على ثلاث فرق، يعملون على مدار الساعة، حيث نفّذوا 3970 ساعة عمل طوارئ وصيانة وقائية لأكثر من 87 مهمة عمل.

وقدّم أباحسين؛ شكره لزملائه المشاركين والمشاركات، كما قدّم الشكر والامتنان لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ ولنائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ على دعمهما وتشجيعهما ومتابعتها المستمرة التي كان لها أعظم الأثر في نفوس الجميع ونجاح مشاركة المؤسسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جناح "التقني" بالجنادرية يعلن جهازاً يوفر 60 % من فاتورة الكهرباء
سبق

أعلن المهندس محمد بن عبدالله الغنام؛ عضو هيئة التدريب في شعبة التبريد وتكييف الهواء بقسم التقنية الميكانيكية بكلية التقنية بالرياض، والمشرف على ركن التبريد والتكييف بجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، توافر جهاز يعمل على استخدام الطاقة الشمسية كلياً في المكيّف المنفصل split unit وجزئياً بالكهرباء المستمرة المحوّلة من كهرباء المنزل المتغيّرة من alternative current إلى Direct current.

وبيّن المهندس الغنام؛ أن هذا الجهاز متوافر الآن في بلادنا ويوجد حالياً بالأسواق وبتقنية الضاغط الجديد DC inverter والصوت المنخفض والفريون 410A المطابق لهيئة المواصفات والمعايير السعودية، ويعمل على كهرباء منخفضة، ويوفر من الفاتورة المنزلية قرابة 60 %.

كما أكّد المشرف العام على جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 المهندس محمد بن عبدالكريم أباحسين؛ أن جناح المؤسسة استطاع جذب ما يقارب 135000 من زوّار المهرجان، حيث قدّم الجناح طيلة فترة المهرجان أكثر من 2500 ورشة تطويرية يومية معتمدة للنساء والرجال أسهمت في إصدار 2500 شهادة، فيما اكتظت منصّات التدريب بالراغبين الاستفادة من هذه الورش والتي تجسّد من خلالها مدى وعي المواطنين والمواطنات بأهمية برامج التدريب التقني والمهني ودورها في التوطين والاستفادة قدر المستطاع من الإمكانات التي توفرها المؤسسة للمستفيدين والراغبين في الالتحاق بهذا المجال.

وأضاف، أن مشاركة المؤسسة لهذا العام كان لها وقع مختلف؛ حيث كانت قريبة من الجمهور ولامست متطلباتهم وحققت رغباتهم واستطاعت أن تقدم رسالتها للمجتمع خلال فترة بسيطة، وهذا يعد من أحد أهداف المؤسسة وتطلعاتها التي تسعى لتحقيقها ضمن مبادرات التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030).

وأشار إلى أن جناح التدريب التقني بالجنادرية نفّذ أكاديمية الطفل التقنية بهدف تعريف الأطفال بالمنظومة التقنية والمهنية في مجالات مخاطر واستخدامات الكهرباء والتمديدات الصحية والإلكترونيات ودهان الديكور المنزلي، واستفاد منها ما يقارب 2600 طفل، في الوقت الذي قدمت الخدمات النسائية للزائرات لأكثر من 1200 سيدة.

كما شارك 20 فنياً من متدرّبي المؤسسة في برنامج الصيانة في المهرجان تمّ توزيعهم على ثلاث فرق، يعملون على مدار الساعة، حيث نفّذوا 3970 ساعة عمل طوارئ وصيانة وقائية لأكثر من 87 مهمة عمل.

وقدّم أباحسين؛ شكره لزملائه المشاركين والمشاركات، كما قدّم الشكر والامتنان لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ ولنائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ على دعمهما وتشجيعهما ومتابعتها المستمرة التي كان لها أعظم الأثر في نفوس الجميع ونجاح مشاركة المؤسسة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:12 AM

جناح "التقني" بالجنادرية يعلن جهازاً يوفر 60 % من فاتورة الكهرباء

يعمل على استخدام الطاقة الشمسية كلياً في المكيّف ومطابق للمواصفات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
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4,597

أعلن المهندس محمد بن عبدالله الغنام؛ عضو هيئة التدريب في شعبة التبريد وتكييف الهواء بقسم التقنية الميكانيكية بكلية التقنية بالرياض، والمشرف على ركن التبريد والتكييف بجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، توافر جهاز يعمل على استخدام الطاقة الشمسية كلياً في المكيّف المنفصل split unit وجزئياً بالكهرباء المستمرة المحوّلة من كهرباء المنزل المتغيّرة من alternative current إلى Direct current.

وبيّن المهندس الغنام؛ أن هذا الجهاز متوافر الآن في بلادنا ويوجد حالياً بالأسواق وبتقنية الضاغط الجديد DC inverter والصوت المنخفض والفريون 410A المطابق لهيئة المواصفات والمعايير السعودية، ويعمل على كهرباء منخفضة، ويوفر من الفاتورة المنزلية قرابة 60 %.

كما أكّد المشرف العام على جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 المهندس محمد بن عبدالكريم أباحسين؛ أن جناح المؤسسة استطاع جذب ما يقارب 135000 من زوّار المهرجان، حيث قدّم الجناح طيلة فترة المهرجان أكثر من 2500 ورشة تطويرية يومية معتمدة للنساء والرجال أسهمت في إصدار 2500 شهادة، فيما اكتظت منصّات التدريب بالراغبين الاستفادة من هذه الورش والتي تجسّد من خلالها مدى وعي المواطنين والمواطنات بأهمية برامج التدريب التقني والمهني ودورها في التوطين والاستفادة قدر المستطاع من الإمكانات التي توفرها المؤسسة للمستفيدين والراغبين في الالتحاق بهذا المجال.

وأضاف، أن مشاركة المؤسسة لهذا العام كان لها وقع مختلف؛ حيث كانت قريبة من الجمهور ولامست متطلباتهم وحققت رغباتهم واستطاعت أن تقدم رسالتها للمجتمع خلال فترة بسيطة، وهذا يعد من أحد أهداف المؤسسة وتطلعاتها التي تسعى لتحقيقها ضمن مبادرات التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030).

وأشار إلى أن جناح التدريب التقني بالجنادرية نفّذ أكاديمية الطفل التقنية بهدف تعريف الأطفال بالمنظومة التقنية والمهنية في مجالات مخاطر واستخدامات الكهرباء والتمديدات الصحية والإلكترونيات ودهان الديكور المنزلي، واستفاد منها ما يقارب 2600 طفل، في الوقت الذي قدمت الخدمات النسائية للزائرات لأكثر من 1200 سيدة.

كما شارك 20 فنياً من متدرّبي المؤسسة في برنامج الصيانة في المهرجان تمّ توزيعهم على ثلاث فرق، يعملون على مدار الساعة، حيث نفّذوا 3970 ساعة عمل طوارئ وصيانة وقائية لأكثر من 87 مهمة عمل.

وقدّم أباحسين؛ شكره لزملائه المشاركين والمشاركات، كما قدّم الشكر والامتنان لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ ولنائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ على دعمهما وتشجيعهما ومتابعتها المستمرة التي كان لها أعظم الأثر في نفوس الجميع ونجاح مشاركة المؤسسة.

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