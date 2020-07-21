النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا.. توقعات ببدء إنتاج لقاح "كورونا" بشكل تجاري الشهر المقبل

بعد انتهاء المرحلة الثانية.. وتوفير أكثر من 3 مليارات جرعة في 2021

من المتوقع أن تبدأ روسيا بإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

وقال مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: "لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس. وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد. ونتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في أغسطس، وبعد ذلك مباشرة نخطط لبدء الإنتاج الضخم".

وتابع دميترييف في مقابلة صحفية نشرت اليوم الثلاثاء: "نتوقع الحصول على موافقة الدول الأخرى في سبتمبر".

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا (في حين تصل الحاجة إلى 40 - 50 مليون جرعة)، وإجمالياً مع الدول الشريكة - 200 مليون جرعة.

وأضاف رئيس الصندوق الروسي، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستجرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات وتركيا وإفريقيا وبلدان أخرى.

وقال دميترييف، بحسب روسيا اليوم، "إن الإنتاج الضخم لهذا اللقاح، سيكون قادراً على وقف الموجة الثانية المحتملة لهذا الوباء. أولاً وقبل كل شيء، سنغطي الطلب على اللقاح في روسيا".

ووفقاً لحسابات الصندوق، سيتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من هذه اللقاحات عام 2021، "مما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس التاجي بشكل فعّال".

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا.. توقعات ببدء إنتاج لقاح "كورونا" بشكل تجاري الشهر المقبل
سبق

من المتوقع أن تبدأ روسيا بإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

وقال مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: "لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس. وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد. ونتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في أغسطس، وبعد ذلك مباشرة نخطط لبدء الإنتاج الضخم".

وتابع دميترييف في مقابلة صحفية نشرت اليوم الثلاثاء: "نتوقع الحصول على موافقة الدول الأخرى في سبتمبر".

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا (في حين تصل الحاجة إلى 40 - 50 مليون جرعة)، وإجمالياً مع الدول الشريكة - 200 مليون جرعة.

وأضاف رئيس الصندوق الروسي، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستجرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات وتركيا وإفريقيا وبلدان أخرى.

وقال دميترييف، بحسب روسيا اليوم، "إن الإنتاج الضخم لهذا اللقاح، سيكون قادراً على وقف الموجة الثانية المحتملة لهذا الوباء. أولاً وقبل كل شيء، سنغطي الطلب على اللقاح في روسيا".

ووفقاً لحسابات الصندوق، سيتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من هذه اللقاحات عام 2021، "مما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس التاجي بشكل فعّال".

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:30 PM

روسيا.. توقعات ببدء إنتاج لقاح "كورونا" بشكل تجاري الشهر المقبل

بعد انتهاء المرحلة الثانية.. وتوفير أكثر من 3 مليارات جرعة في 2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,038

من المتوقع أن تبدأ روسيا بإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

وقال مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: "لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس. وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد. ونتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في أغسطس، وبعد ذلك مباشرة نخطط لبدء الإنتاج الضخم".

وتابع دميترييف في مقابلة صحفية نشرت اليوم الثلاثاء: "نتوقع الحصول على موافقة الدول الأخرى في سبتمبر".

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا (في حين تصل الحاجة إلى 40 - 50 مليون جرعة)، وإجمالياً مع الدول الشريكة - 200 مليون جرعة.

وأضاف رئيس الصندوق الروسي، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستجرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات وتركيا وإفريقيا وبلدان أخرى.

وقال دميترييف، بحسب روسيا اليوم، "إن الإنتاج الضخم لهذا اللقاح، سيكون قادراً على وقف الموجة الثانية المحتملة لهذا الوباء. أولاً وقبل كل شيء، سنغطي الطلب على اللقاح في روسيا".

ووفقاً لحسابات الصندوق، سيتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من هذه اللقاحات عام 2021، "مما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس التاجي بشكل فعّال".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,442
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,193

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة