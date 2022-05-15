عبر الاتصال المرئي.. المحافظ يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا في "شقراء"

التأكيد على اللجنة بمتابعة تطبيق الاحترازات في مواقع التجمعات والازدحام

عقد اليوم الخميس الاجتماع الأول للجنة متابعة أزمة كورونا في محافظة شقراء برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ‏رئيس اللجنة، وبمشاركة مدير شرطة شقراء ومدير مستشفى شقراء العام، ورئيس بلدية شقراء ومدير شعبة مرور شقراء ومدير الهلال الأحمر في شقراء.

وخلال الاجتماع الذي تم عبر الاتصال المرئي، تم مناقشة الأوضاع الراهنة واعتماد جملة ‏من التوصيات من شأنها الحد من انتشار الفيروس بالمحافظة، وتم التأكيد على اللجنة الميدانية بمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية في مواقع التجمعات والازدحام، ورفع تقارير يومية بذلك.

كما تم بحث الجهود المتخذة على مستوى المحافظة وجهود الجهات المعنية للمحافظة على ‏صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة وسرعة التقصي، ورعاية الحالات بشكل عاجل للإسهام بفضل الله في تسجيل معدل منخفض جداً بالإصابة.

وعبر محافظ شقراء والأعضاء عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ونائبه.

وأثنى على الجهود الدؤوبة والدعم اللامحدود من أجل مكافحة الجائحة، وأكد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي الفيروس.