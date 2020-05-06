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"هدا الطائف".. عمالة وافدة تحول منزلاً شعبياً لمصنع حلويات رمضانية فتضبطه الأمانة

البلدية أتلفت المضبوطات وصادرت المعدات وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات النظامية

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية" عن منزل شعبي قديم، حوله مجموعة من العمالة الوافده لمعمل مُخالف وغير مُرخص لتصنيع الحلويات الرمضانية، وبعض المواد الغذائية الأخرى والتي يتم حفظها بطرق غير صحية وغير آمنة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

فيما قام مراقبو البلدية بإخضاع المعمل للتفتيش، حيث صادروا المعدات بداخله، كما أتلفوا المضبوطات، في حين سيتم تطبيق لائحة الجزاءات النظامية بحق تلك المخالفة.

أمانة محافظة الطائف عمالة وافدة الحلويات الرمضانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدا الطائف".. عمالة وافدة تحول منزلاً شعبياً لمصنع حلويات رمضانية فتضبطه الأمانة
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية" عن منزل شعبي قديم، حوله مجموعة من العمالة الوافده لمعمل مُخالف وغير مُرخص لتصنيع الحلويات الرمضانية، وبعض المواد الغذائية الأخرى والتي يتم حفظها بطرق غير صحية وغير آمنة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

فيما قام مراقبو البلدية بإخضاع المعمل للتفتيش، حيث صادروا المعدات بداخله، كما أتلفوا المضبوطات، في حين سيتم تطبيق لائحة الجزاءات النظامية بحق تلك المخالفة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:22 PM

"هدا الطائف".. عمالة وافدة تحول منزلاً شعبياً لمصنع حلويات رمضانية فتضبطه الأمانة

البلدية أتلفت المضبوطات وصادرت المعدات وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات النظامية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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1,873

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية" عن منزل شعبي قديم، حوله مجموعة من العمالة الوافده لمعمل مُخالف وغير مُرخص لتصنيع الحلويات الرمضانية، وبعض المواد الغذائية الأخرى والتي يتم حفظها بطرق غير صحية وغير آمنة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

فيما قام مراقبو البلدية بإخضاع المعمل للتفتيش، حيث صادروا المعدات بداخله، كما أتلفوا المضبوطات، في حين سيتم تطبيق لائحة الجزاءات النظامية بحق تلك المخالفة.

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