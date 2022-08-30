دعت وزارة التعليم أولياء أمور طلبة الصفوف الأولية "الأول والثاني والثالث الابتدائي"، إلى الدخول إلى حسابات أبنائهم في منصة "مدرستي". وقالت الوزارة: يمكنكم الحصول على الرقم السري المنشأ من النظام من خلال حساب ولي الأمر في المنصة، أو من خلال التواصل مع مدير المدرسة لإعادة إرسال بيانات محدثة لحساب الطالب أو الطالبة.

"التعليم" توضح إرشادات دخول أولياء الأمور لـ"مدرستي" و"روضتي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-30 دعت وزارة التعليم أولياء أمور طلبة الصفوف الأولية "الأول والثاني والثالث الابتدائي"، إلى الدخول إلى حسابات أبنائهم في منصة "مدرستي".



وقالت الوزارة: يمكنكم الحصول على الرقم السري المنشأ من النظام من خلال حساب ولي الأمر في المنصة، أو من خلال التواصل مع مدير المدرسة لإعادة إرسال بيانات محدثة لحساب الطالب أو الطالبة.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 03:50 PM

"التعليم" توضح إرشادات دخول أولياء الأمور لـ"مدرستي" و"روضتي" الوزارة كشفت عن طرق الحصول على الرقم السري للولوج للحسابات





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دعت وزارة التعليم أولياء أمور طلبة الصفوف الأولية "الأول والثاني والثالث الابتدائي"، إلى الدخول إلى حسابات أبنائهم في منصة "مدرستي".



وقالت الوزارة: يمكنكم الحصول على الرقم السري المنشأ من النظام من خلال حساب ولي الأمر في المنصة، أو من خلال التواصل مع مدير المدرسة لإعادة إرسال بيانات محدثة لحساب الطالب أو الطالبة.