"جامعة الإمام محمد بن سعود" تسمح لموظفيها بالدوام عن بُعد.. وفق شروط

توافقًا مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السماح لموظفيها بالدوام عن بعد، بعدة ضوابط.

وقالت الجامعة: إن هذا القرار جاء توافقًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة -أيدها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتابعت: بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ فقد تَقرر تفعيل العمل عن بُعد لمنسوبي الجامعة الإداريين بعدة ضوابط؛ بدءًا من يوم غد الاثنين 21/ 07/ 1441هـ وحتى إشعار آخر.

وأضافت: على الرئيس المباشر مراعاة عدة ضوابط بينها ضمان حُسن سير العمل بكفاءة عالية، وتوزيع المناوبات بين الموظفين والموظفات للحضور والعمل عن بعد؛ بحيث لا يزيد العمل عن بعد عن يومين متتاليين، وضمان بقاء الموظف على تواصل مباشر مع رئيسه المباشر خلال ساعات الدوام، إضافة لاستجابة الموظف الفورية للحضور للعمل عندما تدعو الحاجة لذلك، ومراعاة أولوية العمل عن بعد للموظفين الذين لديهم ظروف صحية.

ولفتت الجامعة إلى أن هذه الضوابط لا تسري على من يتطلب العمل حضوره الفعلي لمقر العمل.