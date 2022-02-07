النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رصد مساوئ العشوائية.. شاهد فرحة مواطن بـ"الإسكان التنموي" في جدة

أشاد في فيديو بثّته "إمارة مكة" بما أُتخذ من "إجراءات تطويرية وتنظيمية"

عبّر أحد مستفيدي الإسكان التنموي بجدة، وهو أحد سكان الأحياء العشوائية المزالة، عن سعادته البالغة بعد انتقاله إلى حي أكثر تنظيماً عن تلك الأحياء التي كان يعيش فيها سنوات.

جاء ذلك في فيديو قصير بثّته إمارة منطقة مكة المكرمة؛ وصف فيه أحد المستفيدين من الإسكان التنموي، حاله بعد أن انتقل إلى الإسكان بعد أن كان في حي عشوائي قال إنه يصعب دخوله منتصف الليل، مشيداً بما أُتخذ من إجراءات تطويرية وتنظيمية لتلك الأحياء العشوائية التي كانت تعتبر خطراً حتى على السكان.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، قد أعلنت عن حزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وبيّنت اللجنة أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى الأسر الضمانية الساكنين في هذه الأحياء العشوائية، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك إلى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022م.

وأضافت اللجنة أن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدوله وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك تتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، منوهة إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق ذات التنظيم.

وذكرت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش وتقديم السلال الغذائية والوجبات.

يذكره أنه وبهدف التسهيل على السكان تم الإعلان عن استقبال طلبات التعويض إلكترونياً الموقع الإلكتروني (https://services.jeddah.gov.sa/customers)، ويكون التعويض عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية عن الأراضي والأنقاض، والأخرى غير المملوكة بصكوك شرعية عن الأنقاض.

إمارة منطقة مكة المكرمة الإسكان التنموي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رصد مساوئ العشوائية.. شاهد فرحة مواطن بـ"الإسكان التنموي" في جدة
سبق

عبّر أحد مستفيدي الإسكان التنموي بجدة، وهو أحد سكان الأحياء العشوائية المزالة، عن سعادته البالغة بعد انتقاله إلى حي أكثر تنظيماً عن تلك الأحياء التي كان يعيش فيها سنوات.

جاء ذلك في فيديو قصير بثّته إمارة منطقة مكة المكرمة؛ وصف فيه أحد المستفيدين من الإسكان التنموي، حاله بعد أن انتقل إلى الإسكان بعد أن كان في حي عشوائي قال إنه يصعب دخوله منتصف الليل، مشيداً بما أُتخذ من إجراءات تطويرية وتنظيمية لتلك الأحياء العشوائية التي كانت تعتبر خطراً حتى على السكان.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، قد أعلنت عن حزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وبيّنت اللجنة أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى الأسر الضمانية الساكنين في هذه الأحياء العشوائية، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك إلى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022م.

وأضافت اللجنة أن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدوله وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك تتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، منوهة إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق ذات التنظيم.

وذكرت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش وتقديم السلال الغذائية والوجبات.

يذكره أنه وبهدف التسهيل على السكان تم الإعلان عن استقبال طلبات التعويض إلكترونياً الموقع الإلكتروني (https://services.jeddah.gov.sa/customers)، ويكون التعويض عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية عن الأراضي والأنقاض، والأخرى غير المملوكة بصكوك شرعية عن الأنقاض.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
02:16 PM

رصد مساوئ العشوائية.. شاهد فرحة مواطن بـ"الإسكان التنموي" في جدة

أشاد في فيديو بثّته "إمارة مكة" بما أُتخذ من "إجراءات تطويرية وتنظيمية"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
5,754

عبّر أحد مستفيدي الإسكان التنموي بجدة، وهو أحد سكان الأحياء العشوائية المزالة، عن سعادته البالغة بعد انتقاله إلى حي أكثر تنظيماً عن تلك الأحياء التي كان يعيش فيها سنوات.

جاء ذلك في فيديو قصير بثّته إمارة منطقة مكة المكرمة؛ وصف فيه أحد المستفيدين من الإسكان التنموي، حاله بعد أن انتقل إلى الإسكان بعد أن كان في حي عشوائي قال إنه يصعب دخوله منتصف الليل، مشيداً بما أُتخذ من إجراءات تطويرية وتنظيمية لتلك الأحياء العشوائية التي كانت تعتبر خطراً حتى على السكان.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، قد أعلنت عن حزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وبيّنت اللجنة أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى الأسر الضمانية الساكنين في هذه الأحياء العشوائية، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك إلى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022م.

وأضافت اللجنة أن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدوله وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك تتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، منوهة إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق ذات التنظيم.

وذكرت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش وتقديم السلال الغذائية والوجبات.

يذكره أنه وبهدف التسهيل على السكان تم الإعلان عن استقبال طلبات التعويض إلكترونياً الموقع الإلكتروني (https://services.jeddah.gov.sa/customers)، ويكون التعويض عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية عن الأراضي والأنقاض، والأخرى غير المملوكة بصكوك شرعية عن الأنقاض.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,277
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,986
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة