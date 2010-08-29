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رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية بنجران.. و"المدني" تتفاعل

تشمل محافظات عدة وتستمر للسابعة مساءً وتنبيهات باتباع الإرشادات

حذّرت مديرية الدفاع المدني في نجران، من التعرُّض للأتربة والرياح؛ محذرة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت اليوم من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على المنطقة تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثا، وخباش، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

مديرية الدفاع المدني نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية بنجران.. و"المدني" تتفاعل
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني في نجران، من التعرُّض للأتربة والرياح؛ محذرة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت اليوم من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على المنطقة تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثا، وخباش، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
10:51 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية بنجران.. و"المدني" تتفاعل

تشمل محافظات عدة وتستمر للسابعة مساءً وتنبيهات باتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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حذّرت مديرية الدفاع المدني في نجران، من التعرُّض للأتربة والرياح؛ محذرة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت اليوم من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على المنطقة تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثا، وخباش، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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