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"فيصل بن خالد" يرأس اجتماع تعزيز التنمية المجتمعية بالشمالية

ناقش خطة عمل تطوير منظومة القطاع غير الربحي

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في قاعة الاجتماعات بالإمارة, اليوم؛ اجتماع "تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي"، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية.

وناقش الاجتماع تفعيل برامج ومبادرات التنمية المجتمعية في المنطقة، وإعداد خطة عمل لتطوير منظومة القطاع غير الربحي.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الاجتماعي وتعزيز حضوره، وتنمية السلوك التطوعي، وإدارة الجهود التطوعية، ودعم تضافر الجهات الحكومية؛ لخدمة العمل التطوعي, وتسخير الإمكانات, بالتعاون المشترك بين الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

وقال: إن من ضمن التزامات رؤية 2030, رفع مساهمة القطاع غير الربحي من 0.3 % إلى 5% من الناتج المحلي، ورفع نسبة مشروعاته التنموية ذات الأثر الاجتماعي من 7% إلى 33%؛ الأمر الذي يتطلب بناء خطة إستراتيجية للإسهام في تحقيق هذه الالتزامات والمستهدفات، يعزز دور العمل غير الربحي، وتمكينه من تحقيق أكبر أثر.

ونوه لما يحظى به القطاع من دعمٍ واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله-.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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"فيصل بن خالد" يرأس اجتماع تعزيز التنمية المجتمعية بالشمالية
سبق

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في قاعة الاجتماعات بالإمارة, اليوم؛ اجتماع "تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي"، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية.

وناقش الاجتماع تفعيل برامج ومبادرات التنمية المجتمعية في المنطقة، وإعداد خطة عمل لتطوير منظومة القطاع غير الربحي.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الاجتماعي وتعزيز حضوره، وتنمية السلوك التطوعي، وإدارة الجهود التطوعية، ودعم تضافر الجهات الحكومية؛ لخدمة العمل التطوعي, وتسخير الإمكانات, بالتعاون المشترك بين الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

وقال: إن من ضمن التزامات رؤية 2030, رفع مساهمة القطاع غير الربحي من 0.3 % إلى 5% من الناتج المحلي، ورفع نسبة مشروعاته التنموية ذات الأثر الاجتماعي من 7% إلى 33%؛ الأمر الذي يتطلب بناء خطة إستراتيجية للإسهام في تحقيق هذه الالتزامات والمستهدفات، يعزز دور العمل غير الربحي، وتمكينه من تحقيق أكبر أثر.

ونوه لما يحظى به القطاع من دعمٍ واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله-.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
05:14 PM

"فيصل بن خالد" يرأس اجتماع تعزيز التنمية المجتمعية بالشمالية

ناقش خطة عمل تطوير منظومة القطاع غير الربحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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رأس أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في قاعة الاجتماعات بالإمارة, اليوم؛ اجتماع "تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي"، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية.

وناقش الاجتماع تفعيل برامج ومبادرات التنمية المجتمعية في المنطقة، وإعداد خطة عمل لتطوير منظومة القطاع غير الربحي.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الاجتماعي وتعزيز حضوره، وتنمية السلوك التطوعي، وإدارة الجهود التطوعية، ودعم تضافر الجهات الحكومية؛ لخدمة العمل التطوعي, وتسخير الإمكانات, بالتعاون المشترك بين الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

وقال: إن من ضمن التزامات رؤية 2030, رفع مساهمة القطاع غير الربحي من 0.3 % إلى 5% من الناتج المحلي، ورفع نسبة مشروعاته التنموية ذات الأثر الاجتماعي من 7% إلى 33%؛ الأمر الذي يتطلب بناء خطة إستراتيجية للإسهام في تحقيق هذه الالتزامات والمستهدفات، يعزز دور العمل غير الربحي، وتمكينه من تحقيق أكبر أثر.

ونوه لما يحظى به القطاع من دعمٍ واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله-.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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