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مواطن: أعاني من عدم انتظام الدعم من "الإسكان".. ولا أحد يلتفت لشكواي

"حافظ": يجب الرجوع للبنك.. و"الإسكان" تطلب المعلومات

اشتكى مواطن يستفيد من دعم وزارة الإسكان من عدم الالتزام ببنود القرض المدعوم أو الالتفات لشكواه، بحسب ما ذكر، موضحاً أنه تفاجأ بنزول الدعم مرتين في الشهر، بينما الشهر الذي يليه لا يحصل على شيء، مبيناً أن الأمر يُدخله في كل مرة في ضائقة مالية في الأشهر التي لا يحصل فيها على الدعم، مشيراً إلى أن هذا إخلال بالعقد.

وتفصيلاً، قال المواطن عبده مريع: الدعم السكني الذي يصلني كان في بادئ الأمر يتأخر عن بقية المستفيدين لمدة تصل أحياناً لـ10 أيام عن موعده المقرر، ثم وبعد أشهر تغيّر الحال، وأصبح يودَع في حسابي قسطان "دعمان" في شهر من وزارة الإسكان، والشهر الذي يليه لا أحصل على شيء.

وأضاف: توجهت إلى وزارة الإسكان والبنك الذي حصلت منه على القرض المدعوم، حيث إن كل واحد يلقي بالمشكلة على الآخر، ولم أحصل على أي حل لموضوعي.

وأضاف: بهذه الطريقة في حال استمر الأمر على ما هو عليه، فهذا يعني أنني سأحصل على دعم فقط في ستة أشهر بواقع قسطين في الشهر والشهر الذي يليه لا شيء، وناشد المواطن وزير الإسكان حل موضوعه وإعادة الأقساط بشكل شهري.

وبيّن أنه يعمل في شركة، وراتبه محدود، والشهر الذي لا يحصل فيه على دعم يدخل في مشاكل مالية، وخاصة في الأشهر الحيوية رمضان وإجازة الطلاب والأعياد، والتي تحتاج إلى متطلبات أكثر والتزامات أكبر من البقية.

وقال: أنا أحصل على كامل الدعم، ولكن طريقة التوزيع على الأشهر لم يتم الالتزام فيها ببنود العقد، حيث يتم إيداع شهر بواقع قسطين وشهر لا شيء، وإن مطلبي الوحيد هو توزيعها على الـ12 شهراً؛ حتى أستفيد منها.

"سبق" عرضت قضية المواطن على متحدث وزارة الإسكان، حيث طلب إرسال الموضوع عن طريق الإيميل، ولم يتم الرد منذ أكثر من عشرة أيام.

من جهته، طلب المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق" الرجوع للبنك المعني الذي حصل منه المواطن على القرض.

وزارة الإسكان الدعم السكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن: أعاني من عدم انتظام الدعم من "الإسكان".. ولا أحد يلتفت لشكواي
سبق

اشتكى مواطن يستفيد من دعم وزارة الإسكان من عدم الالتزام ببنود القرض المدعوم أو الالتفات لشكواه، بحسب ما ذكر، موضحاً أنه تفاجأ بنزول الدعم مرتين في الشهر، بينما الشهر الذي يليه لا يحصل على شيء، مبيناً أن الأمر يُدخله في كل مرة في ضائقة مالية في الأشهر التي لا يحصل فيها على الدعم، مشيراً إلى أن هذا إخلال بالعقد.

وتفصيلاً، قال المواطن عبده مريع: الدعم السكني الذي يصلني كان في بادئ الأمر يتأخر عن بقية المستفيدين لمدة تصل أحياناً لـ10 أيام عن موعده المقرر، ثم وبعد أشهر تغيّر الحال، وأصبح يودَع في حسابي قسطان "دعمان" في شهر من وزارة الإسكان، والشهر الذي يليه لا أحصل على شيء.

وأضاف: توجهت إلى وزارة الإسكان والبنك الذي حصلت منه على القرض المدعوم، حيث إن كل واحد يلقي بالمشكلة على الآخر، ولم أحصل على أي حل لموضوعي.

وأضاف: بهذه الطريقة في حال استمر الأمر على ما هو عليه، فهذا يعني أنني سأحصل على دعم فقط في ستة أشهر بواقع قسطين في الشهر والشهر الذي يليه لا شيء، وناشد المواطن وزير الإسكان حل موضوعه وإعادة الأقساط بشكل شهري.

وبيّن أنه يعمل في شركة، وراتبه محدود، والشهر الذي لا يحصل فيه على دعم يدخل في مشاكل مالية، وخاصة في الأشهر الحيوية رمضان وإجازة الطلاب والأعياد، والتي تحتاج إلى متطلبات أكثر والتزامات أكبر من البقية.

وقال: أنا أحصل على كامل الدعم، ولكن طريقة التوزيع على الأشهر لم يتم الالتزام فيها ببنود العقد، حيث يتم إيداع شهر بواقع قسطين وشهر لا شيء، وإن مطلبي الوحيد هو توزيعها على الـ12 شهراً؛ حتى أستفيد منها.

"سبق" عرضت قضية المواطن على متحدث وزارة الإسكان، حيث طلب إرسال الموضوع عن طريق الإيميل، ولم يتم الرد منذ أكثر من عشرة أيام.

من جهته، طلب المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق" الرجوع للبنك المعني الذي حصل منه المواطن على القرض.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
06:20 PM

مواطن: أعاني من عدم انتظام الدعم من "الإسكان".. ولا أحد يلتفت لشكواي

"حافظ": يجب الرجوع للبنك.. و"الإسكان" تطلب المعلومات

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
28
19,726

اشتكى مواطن يستفيد من دعم وزارة الإسكان من عدم الالتزام ببنود القرض المدعوم أو الالتفات لشكواه، بحسب ما ذكر، موضحاً أنه تفاجأ بنزول الدعم مرتين في الشهر، بينما الشهر الذي يليه لا يحصل على شيء، مبيناً أن الأمر يُدخله في كل مرة في ضائقة مالية في الأشهر التي لا يحصل فيها على الدعم، مشيراً إلى أن هذا إخلال بالعقد.

وتفصيلاً، قال المواطن عبده مريع: الدعم السكني الذي يصلني كان في بادئ الأمر يتأخر عن بقية المستفيدين لمدة تصل أحياناً لـ10 أيام عن موعده المقرر، ثم وبعد أشهر تغيّر الحال، وأصبح يودَع في حسابي قسطان "دعمان" في شهر من وزارة الإسكان، والشهر الذي يليه لا أحصل على شيء.

وأضاف: توجهت إلى وزارة الإسكان والبنك الذي حصلت منه على القرض المدعوم، حيث إن كل واحد يلقي بالمشكلة على الآخر، ولم أحصل على أي حل لموضوعي.

وأضاف: بهذه الطريقة في حال استمر الأمر على ما هو عليه، فهذا يعني أنني سأحصل على دعم فقط في ستة أشهر بواقع قسطين في الشهر والشهر الذي يليه لا شيء، وناشد المواطن وزير الإسكان حل موضوعه وإعادة الأقساط بشكل شهري.

وبيّن أنه يعمل في شركة، وراتبه محدود، والشهر الذي لا يحصل فيه على دعم يدخل في مشاكل مالية، وخاصة في الأشهر الحيوية رمضان وإجازة الطلاب والأعياد، والتي تحتاج إلى متطلبات أكثر والتزامات أكبر من البقية.

وقال: أنا أحصل على كامل الدعم، ولكن طريقة التوزيع على الأشهر لم يتم الالتزام فيها ببنود العقد، حيث يتم إيداع شهر بواقع قسطين وشهر لا شيء، وإن مطلبي الوحيد هو توزيعها على الـ12 شهراً؛ حتى أستفيد منها.

"سبق" عرضت قضية المواطن على متحدث وزارة الإسكان، حيث طلب إرسال الموضوع عن طريق الإيميل، ولم يتم الرد منذ أكثر من عشرة أيام.

من جهته، طلب المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق" الرجوع للبنك المعني الذي حصل منه المواطن على القرض.

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