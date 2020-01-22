نائب أمير الجوف يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للتجديف

استمع منه إلى الخطط المستقبلية للتوسع في إقامة الأنشطة

استقبل نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس الاتحاد السعودي للتجديف المهندس محمد بن خالد حضراوي, ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ياسر بن إبراهيم العلي، وأمين عام الاتحاد محمد بن عبدالله الجابري.

وفي مستهل الاستقبال رحب نائب أمير الجوف برئيس الاتحاد السعودي للتجديف بالمنطقة التي تمتلك مقومات سياحية فريدة من نوعها يمكن للاتحاد الاستفادة منها وإقامة مسابقات عليها في بحيرة دومة الجندل التي سبق أن استضافت سباقات الجتي سكي الخليجية عليها، فهي تتمتع بمساحتها وعمقها التي تسمح إقامة مثل هذه الرياضات.

واستمع نائب أمير الجوف من المهندس "حضراوي" إلى أنشطة الاتحاد التي يقيمها والخطط المستقبلية للتوسع في إقامة الأنشطة، حيث تم الوقوف على البحيرة للاطلاع عليها على أرض الواقع وسيكون للجوف حصة منها بإذن الله، مؤكداً دعم الإمارة للاتحاد في المنطقة لإقامة أنشطتها.







فيما أعرب رئيس الاتحاد السعودي للتجديف عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف على الاستقبال وتقديمه الدعم للاتحاد، مؤكداً أن المنطقة تستحق أن يقام فيها مثل هذه الرياضة.

