"آل عمرية" تحتفل بعقد قران "السلماني" بفيفاء
احتفلت عشيرة "آل عمرية" بقبيلة "آل سلمان" بفيفاء؛ بعقد قران الزميل الإعلامي عبد الرحمن يحيى السلماني، على كريمة أحمد سليمان السلماني.
وبهذه المناسبة تلقى " السلماني " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
"آل عمرية" تحتفل بعقد قران "السلماني" بفيفاء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-25
احتفلت عشيرة "آل عمرية" بقبيلة "آل سلمان" بفيفاء؛ بعقد قران الزميل الإعلامي عبد الرحمن يحيى السلماني، على كريمة أحمد سليمان السلماني.
وبهذه المناسبة تلقى " السلماني " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
12:49 AM
"آل عمرية" تحتفل بعقد قران "السلماني" بفيفاء
احتفلت عشيرة "آل عمرية" بقبيلة "آل سلمان" بفيفاء؛ بعقد قران الزميل الإعلامي عبد الرحمن يحيى السلماني، على كريمة أحمد سليمان السلماني.
وبهذه المناسبة تلقى " السلماني " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.