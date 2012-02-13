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"الحصيني" يكشف تطورات حالة الطقس ليوم الأحد

استمرار برودة الأجواء في معظم مناطق السعودية

توقَّع خبير الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء يوم غد الأحد 1443/ 7/ 12هـ من باردة إلى باردة جدًّا فجرًا، معتدلة نهارًا على معظم مناطق السعودية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا ستكون على النحو الآتي: "المنطقة الشمالية تتراوح من 1 تحت صفر إلى 6 درجات مئوية، والمنطقة الوسطى ومنطقة نجران والمرتفعات من 4 إلى 12 درجة مئوية، ومنطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية من 6 إلى 16 درجة مئوية، والمنطقة الغربية من 17 إلى 25 درجة مئوية إلا أن يصرفها الله".

وأضاف "الحصيني" في رسالة إلى الجميع: "البسوا ولبِّسوا عيالكم"؛ وذلك في إشارة إلى استمرار برودة الأجواء.

عبدالعزيز الحصيني الطقس درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يكشف تطورات حالة الطقس ليوم الأحد
سبق

توقَّع خبير الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء يوم غد الأحد 1443/ 7/ 12هـ من باردة إلى باردة جدًّا فجرًا، معتدلة نهارًا على معظم مناطق السعودية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا ستكون على النحو الآتي: "المنطقة الشمالية تتراوح من 1 تحت صفر إلى 6 درجات مئوية، والمنطقة الوسطى ومنطقة نجران والمرتفعات من 4 إلى 12 درجة مئوية، ومنطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية من 6 إلى 16 درجة مئوية، والمنطقة الغربية من 17 إلى 25 درجة مئوية إلا أن يصرفها الله".

وأضاف "الحصيني" في رسالة إلى الجميع: "البسوا ولبِّسوا عيالكم"؛ وذلك في إشارة إلى استمرار برودة الأجواء.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
09:26 PM

"الحصيني" يكشف تطورات حالة الطقس ليوم الأحد

استمرار برودة الأجواء في معظم مناطق السعودية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
11,231

توقَّع خبير الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء يوم غد الأحد 1443/ 7/ 12هـ من باردة إلى باردة جدًّا فجرًا، معتدلة نهارًا على معظم مناطق السعودية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا ستكون على النحو الآتي: "المنطقة الشمالية تتراوح من 1 تحت صفر إلى 6 درجات مئوية، والمنطقة الوسطى ومنطقة نجران والمرتفعات من 4 إلى 12 درجة مئوية، ومنطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية من 6 إلى 16 درجة مئوية، والمنطقة الغربية من 17 إلى 25 درجة مئوية إلا أن يصرفها الله".

وأضاف "الحصيني" في رسالة إلى الجميع: "البسوا ولبِّسوا عيالكم"؛ وذلك في إشارة إلى استمرار برودة الأجواء.

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