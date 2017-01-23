النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القحطاني" ينقل التعازي لأسرة الشهيد "الحريصي"

بتوجيه وزير الداخلية

بتوجيه من وزير الداخلية، نقل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، تعازي وزير الداخلية لذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، الشهيد الجندي نايف حسن يحيى الحريصي، أحد منسوبي الأفواج الأمنية المشاركين مع وحدات القوات البرية.

وفيما استشهد الحريصي يوم الاثنين الماضي، وجه وزير الداخلية بإبلاغ تعازيه وسلامه لذوي الشهيد وتقديره واعتزازه بما يقدمه منسوبو الأفواج الأمنية والقطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في عمليات إعادة الأمل من تضحيات على حدود الوطن الغالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القحطاني" ينقل التعازي لأسرة الشهيد "الحريصي"
سبق

بتوجيه من وزير الداخلية، نقل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، تعازي وزير الداخلية لذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، الشهيد الجندي نايف حسن يحيى الحريصي، أحد منسوبي الأفواج الأمنية المشاركين مع وحدات القوات البرية.

وفيما استشهد الحريصي يوم الاثنين الماضي، وجه وزير الداخلية بإبلاغ تعازيه وسلامه لذوي الشهيد وتقديره واعتزازه بما يقدمه منسوبو الأفواج الأمنية والقطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في عمليات إعادة الأمل من تضحيات على حدود الوطن الغالي.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
10:08 PM

"القحطاني" ينقل التعازي لأسرة الشهيد "الحريصي"

بتوجيه وزير الداخلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
869

بتوجيه من وزير الداخلية، نقل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، تعازي وزير الداخلية لذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، الشهيد الجندي نايف حسن يحيى الحريصي، أحد منسوبي الأفواج الأمنية المشاركين مع وحدات القوات البرية.

وفيما استشهد الحريصي يوم الاثنين الماضي، وجه وزير الداخلية بإبلاغ تعازيه وسلامه لذوي الشهيد وتقديره واعتزازه بما يقدمه منسوبو الأفواج الأمنية والقطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في عمليات إعادة الأمل من تضحيات على حدود الوطن الغالي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,589
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,276
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,553
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,471

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة