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مطالبات بإكمال مداخل ومخارج الطريق الساحلي بـ"درب جازان"

شاحنات تستخدم الطريق للهروب من الميزان في نقطة "الحمراء"

طالب عابرو الطريق الساحلي بمنطقة جازان، وتحديداً في محافظة الدرب شمال جازان، الجهات المعنية باستكمال مداخل ومخارج الطريق؛ نظراً لما يتسبب به من حوادث ومخالفات وانقطاعات أثناء هطول الأمطار.

وطالب الأهالي أيضاً بوضع حد للشاحنات التي تجاوز تلك المداخل والمخارج وتدخل إلى القرى المجاورة وتتجه إلى المحافظات والمناطق شرقاً وغرباً، ومنها إلى جازان أيضاً، مشيرين إلى أن بعض تلك الشاحنات تتعمد عبور ذلك الطريق غير المكتمل لتهرب من الميزان في نقطة الحمراء بالمحافظة.

وبيّن عابرو الطريق أن الشاحنات تدخل إلى بعض القرى المجاورة بطريق الشقيق، وتتسبب في الزحام، مما دعا الجهات المعنية لإغلاق بعض التحويلات وزيادة معاناة السكان من الخروج والدخول إلى قراهم.

يشار إلى أن الطريق الساحلي بالمنطقة يعتبر أحد المشاريع المهمة، وقد اكتمل الكثير من أجزائه الشمالية، فيما تتعثر المداخل والمخارج الشمالية وعدد من الوصلات.

الطريق الساحلي جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطالبات بإكمال مداخل ومخارج الطريق الساحلي بـ"درب جازان"
سبق

طالب عابرو الطريق الساحلي بمنطقة جازان، وتحديداً في محافظة الدرب شمال جازان، الجهات المعنية باستكمال مداخل ومخارج الطريق؛ نظراً لما يتسبب به من حوادث ومخالفات وانقطاعات أثناء هطول الأمطار.

وطالب الأهالي أيضاً بوضع حد للشاحنات التي تجاوز تلك المداخل والمخارج وتدخل إلى القرى المجاورة وتتجه إلى المحافظات والمناطق شرقاً وغرباً، ومنها إلى جازان أيضاً، مشيرين إلى أن بعض تلك الشاحنات تتعمد عبور ذلك الطريق غير المكتمل لتهرب من الميزان في نقطة الحمراء بالمحافظة.

وبيّن عابرو الطريق أن الشاحنات تدخل إلى بعض القرى المجاورة بطريق الشقيق، وتتسبب في الزحام، مما دعا الجهات المعنية لإغلاق بعض التحويلات وزيادة معاناة السكان من الخروج والدخول إلى قراهم.

يشار إلى أن الطريق الساحلي بالمنطقة يعتبر أحد المشاريع المهمة، وقد اكتمل الكثير من أجزائه الشمالية، فيما تتعثر المداخل والمخارج الشمالية وعدد من الوصلات.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
06:56 PM

مطالبات بإكمال مداخل ومخارج الطريق الساحلي بـ"درب جازان"

شاحنات تستخدم الطريق للهروب من الميزان في نقطة "الحمراء"

A A A
محمد المواسي - جازان
2
3,103

طالب عابرو الطريق الساحلي بمنطقة جازان، وتحديداً في محافظة الدرب شمال جازان، الجهات المعنية باستكمال مداخل ومخارج الطريق؛ نظراً لما يتسبب به من حوادث ومخالفات وانقطاعات أثناء هطول الأمطار.

وطالب الأهالي أيضاً بوضع حد للشاحنات التي تجاوز تلك المداخل والمخارج وتدخل إلى القرى المجاورة وتتجه إلى المحافظات والمناطق شرقاً وغرباً، ومنها إلى جازان أيضاً، مشيرين إلى أن بعض تلك الشاحنات تتعمد عبور ذلك الطريق غير المكتمل لتهرب من الميزان في نقطة الحمراء بالمحافظة.

وبيّن عابرو الطريق أن الشاحنات تدخل إلى بعض القرى المجاورة بطريق الشقيق، وتتسبب في الزحام، مما دعا الجهات المعنية لإغلاق بعض التحويلات وزيادة معاناة السكان من الخروج والدخول إلى قراهم.

يشار إلى أن الطريق الساحلي بالمنطقة يعتبر أحد المشاريع المهمة، وقد اكتمل الكثير من أجزائه الشمالية، فيما تتعثر المداخل والمخارج الشمالية وعدد من الوصلات.

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