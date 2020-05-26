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أيرلندا بدون وفيات بكورونا لأول مرة منذ مارس

البيرو: تسجيل 173 وفاة إضافية و4020 إصابة جديدة

كشفت السلطات الأيرلندية عن عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين، لأول مرة منذ 21 مارس.

وسجلت البلاد حتى الآن 1606 وفيات بالفيروس، بينما ارتفعت حالات الإصابة خلال الليلة الماضية بمقدار 59 شخصًا إلى 24 ألفًا و698، حسبما أعلنت وزارة الصحية الأيرلندية.

وأشاد رئيس الوزراء ليو فارادكار بهذا "الإنجاز المهم" على تويتر، وقال: "سننتصر".

وبدأت أيرلندا في 18 مايو الماضي في عمليتها التدريجية للتخفيف من القيود التي تهدف إلى إبطاء تفشي الفيروس.

من جهة أخرى أفادت وزارة الصحة بالبيرو، يوم أمس الاثنين، بتسجيل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية؛ ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3629 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 123979 شخصًا، وذلك بعد رصد 4020 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكورونا الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 50949 شخصًا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 77486 حالة، تليها على الخصوص كاياو (8726) ولامباييكي (6217) وبيورا (5457) ولوريتو (3524) ولاليبرتاد (3178) وأوكايالي (2959) وأنكاش (2842) وأريكيبا (2633) وإيكا (2119) وخونين (1470) وتومبيس (1074).

فيروس كورونا الجديد

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أيرلندا بدون وفيات بكورونا لأول مرة منذ مارس
سبق

كشفت السلطات الأيرلندية عن عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين، لأول مرة منذ 21 مارس.

وسجلت البلاد حتى الآن 1606 وفيات بالفيروس، بينما ارتفعت حالات الإصابة خلال الليلة الماضية بمقدار 59 شخصًا إلى 24 ألفًا و698، حسبما أعلنت وزارة الصحية الأيرلندية.

وأشاد رئيس الوزراء ليو فارادكار بهذا "الإنجاز المهم" على تويتر، وقال: "سننتصر".

وبدأت أيرلندا في 18 مايو الماضي في عمليتها التدريجية للتخفيف من القيود التي تهدف إلى إبطاء تفشي الفيروس.

من جهة أخرى أفادت وزارة الصحة بالبيرو، يوم أمس الاثنين، بتسجيل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية؛ ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3629 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 123979 شخصًا، وذلك بعد رصد 4020 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكورونا الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 50949 شخصًا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 77486 حالة، تليها على الخصوص كاياو (8726) ولامباييكي (6217) وبيورا (5457) ولوريتو (3524) ولاليبرتاد (3178) وأوكايالي (2959) وأنكاش (2842) وأريكيبا (2633) وإيكا (2119) وخونين (1470) وتومبيس (1074).

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
08:24 AM

أيرلندا بدون وفيات بكورونا لأول مرة منذ مارس

البيرو: تسجيل 173 وفاة إضافية و4020 إصابة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت السلطات الأيرلندية عن عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين، لأول مرة منذ 21 مارس.

وسجلت البلاد حتى الآن 1606 وفيات بالفيروس، بينما ارتفعت حالات الإصابة خلال الليلة الماضية بمقدار 59 شخصًا إلى 24 ألفًا و698، حسبما أعلنت وزارة الصحية الأيرلندية.

وأشاد رئيس الوزراء ليو فارادكار بهذا "الإنجاز المهم" على تويتر، وقال: "سننتصر".

وبدأت أيرلندا في 18 مايو الماضي في عمليتها التدريجية للتخفيف من القيود التي تهدف إلى إبطاء تفشي الفيروس.

من جهة أخرى أفادت وزارة الصحة بالبيرو، يوم أمس الاثنين، بتسجيل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية؛ ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3629 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 123979 شخصًا، وذلك بعد رصد 4020 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكورونا الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 50949 شخصًا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 77486 حالة، تليها على الخصوص كاياو (8726) ولامباييكي (6217) وبيورا (5457) ولوريتو (3524) ولاليبرتاد (3178) وأوكايالي (2959) وأنكاش (2842) وأريكيبا (2633) وإيكا (2119) وخونين (1470) وتومبيس (1074).

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