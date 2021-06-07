"داعش" يؤكد مقتل زعيم "بوكو حرام" في نيجيريا

فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" المسلحة أبو بكر الشكوي.

وقال "داعش" المنافس لـ"بوكو حرام"، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات أنباء: إن "الشكوي" فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين، طبقًا لـ"بي بي سي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل "الشكوي"، وأفادت تقارير سابقة بمقتله، ورد بعضها الشهر الماضي.

ولم تؤكد جماعة "بوكو حرام" أو الحكومة النيجيرية مقتل "الشكوي".