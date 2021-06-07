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"داعش" يؤكد مقتل زعيم "بوكو حرام" في نيجيريا

فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" المسلحة أبو بكر الشكوي.

وقال "داعش" المنافس لـ"بوكو حرام"، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات أنباء: إن "الشكوي" فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين، طبقًا لـ"بي بي سي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل "الشكوي"، وأفادت تقارير سابقة بمقتله، ورد بعضها الشهر الماضي.

ولم تؤكد جماعة "بوكو حرام" أو الحكومة النيجيرية مقتل "الشكوي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"داعش" يؤكد مقتل زعيم "بوكو حرام" في نيجيريا
سبق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" المسلحة أبو بكر الشكوي.

وقال "داعش" المنافس لـ"بوكو حرام"، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات أنباء: إن "الشكوي" فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين، طبقًا لـ"بي بي سي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل "الشكوي"، وأفادت تقارير سابقة بمقتله، ورد بعضها الشهر الماضي.

ولم تؤكد جماعة "بوكو حرام" أو الحكومة النيجيرية مقتل "الشكوي".

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
08:36 AM

"داعش" يؤكد مقتل زعيم "بوكو حرام" في نيجيريا

فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,087

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" المسلحة أبو بكر الشكوي.

وقال "داعش" المنافس لـ"بوكو حرام"، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالات أنباء: إن "الشكوي" فجّر نفسه خلال اشتباكات بين التنظيمين، طبقًا لـ"بي بي سي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل "الشكوي"، وأفادت تقارير سابقة بمقتله، ورد بعضها الشهر الماضي.

ولم تؤكد جماعة "بوكو حرام" أو الحكومة النيجيرية مقتل "الشكوي".

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