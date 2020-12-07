النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

8 مرشحين في سباق رئاسة منظمة السياحة العالمية منهم "بحرينية"

تتم في يناير القادم

أكد الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية انحسار المنافسة على منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بين كل من الشيخة مي آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار و زوراب بولوليكاشفيلي من جورجيا (الأمين العام الحالي).

وكشف البطوطى أن منظمة السياحة العالمية استلمت 8 طلبات للترشح لمنصب الأمين العام، ستة منهم لم يفوا بالمستندات المطلوبة.
وأشار المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، أن أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية سوف يصوتون على انتخاب الأمين العام الجديد أثناء انعقاد الدورة الـ 113 للمجلس المقرر عقدها في مدريد في 18-19 يناير المقبل، ومن يفوز يحتاج إلى تأكيد من الجمعية العمومية في أكتوبر 2021 ثم تبدأ فترة أمانته للمنظمة من 1 يناير 2022.

وحول الأعضاء الذين لهم حق التصويت خلال تلك الدورة، أوضح البطوطى، أن الـ 35 عضوًا من المجلس التنفيذي الذين لهم حق التصويت خلال تلك الدورة هم:

الجزائر – أذربيجان – البحرين – البرازيل – الرأس الأخضر – تشيلي – الصين – الكونغو – ساحل العاج – مصر – فرنسا – اليونان – جواتيمالا – هندوراس – الهند – إيران – إيطاليا – اليابان – كينيا – ليتوانيا – ناميبيا – بيرو – البرتغال – كوريا الجنوبية – رومانيا – روسيا – المملكة العربية السعودية – السنغال – سيشيل – إسبانيا – السودان – تايلاند – تونس – تركيا – زيمبابوي.

وأكد أن المجلس التنفيذي هو مثل مجلس الإدارة لمنظمة السياحة العالمية، وهو المسؤول عن ضمان قيام المنظمة بعملها والتزامها بميزانيتها. يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة ويتألف من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بنسبة عضو واحد لكل خمسة أعضاء كاملي العضوية لمدة أربع سنوات.

منظمة السياحة العالمية

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
8 مرشحين في سباق رئاسة منظمة السياحة العالمية منهم "بحرينية"
سبق

أكد الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية انحسار المنافسة على منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بين كل من الشيخة مي آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار و زوراب بولوليكاشفيلي من جورجيا (الأمين العام الحالي).

وكشف البطوطى أن منظمة السياحة العالمية استلمت 8 طلبات للترشح لمنصب الأمين العام، ستة منهم لم يفوا بالمستندات المطلوبة.
وأشار المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، أن أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية سوف يصوتون على انتخاب الأمين العام الجديد أثناء انعقاد الدورة الـ 113 للمجلس المقرر عقدها في مدريد في 18-19 يناير المقبل، ومن يفوز يحتاج إلى تأكيد من الجمعية العمومية في أكتوبر 2021 ثم تبدأ فترة أمانته للمنظمة من 1 يناير 2022.

وحول الأعضاء الذين لهم حق التصويت خلال تلك الدورة، أوضح البطوطى، أن الـ 35 عضوًا من المجلس التنفيذي الذين لهم حق التصويت خلال تلك الدورة هم:

الجزائر – أذربيجان – البحرين – البرازيل – الرأس الأخضر – تشيلي – الصين – الكونغو – ساحل العاج – مصر – فرنسا – اليونان – جواتيمالا – هندوراس – الهند – إيران – إيطاليا – اليابان – كينيا – ليتوانيا – ناميبيا – بيرو – البرتغال – كوريا الجنوبية – رومانيا – روسيا – المملكة العربية السعودية – السنغال – سيشيل – إسبانيا – السودان – تايلاند – تونس – تركيا – زيمبابوي.

وأكد أن المجلس التنفيذي هو مثل مجلس الإدارة لمنظمة السياحة العالمية، وهو المسؤول عن ضمان قيام المنظمة بعملها والتزامها بميزانيتها. يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة ويتألف من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بنسبة عضو واحد لكل خمسة أعضاء كاملي العضوية لمدة أربع سنوات.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
03:39 PM

8 مرشحين في سباق رئاسة منظمة السياحة العالمية منهم "بحرينية"

تتم في يناير القادم

A A A
خالد خليل - الرياض
2
1,396

أكد الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية انحسار المنافسة على منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بين كل من الشيخة مي آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار و زوراب بولوليكاشفيلي من جورجيا (الأمين العام الحالي).

وكشف البطوطى أن منظمة السياحة العالمية استلمت 8 طلبات للترشح لمنصب الأمين العام، ستة منهم لم يفوا بالمستندات المطلوبة.
وأشار المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، أن أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية سوف يصوتون على انتخاب الأمين العام الجديد أثناء انعقاد الدورة الـ 113 للمجلس المقرر عقدها في مدريد في 18-19 يناير المقبل، ومن يفوز يحتاج إلى تأكيد من الجمعية العمومية في أكتوبر 2021 ثم تبدأ فترة أمانته للمنظمة من 1 يناير 2022.

وحول الأعضاء الذين لهم حق التصويت خلال تلك الدورة، أوضح البطوطى، أن الـ 35 عضوًا من المجلس التنفيذي الذين لهم حق التصويت خلال تلك الدورة هم:

الجزائر – أذربيجان – البحرين – البرازيل – الرأس الأخضر – تشيلي – الصين – الكونغو – ساحل العاج – مصر – فرنسا – اليونان – جواتيمالا – هندوراس – الهند – إيران – إيطاليا – اليابان – كينيا – ليتوانيا – ناميبيا – بيرو – البرتغال – كوريا الجنوبية – رومانيا – روسيا – المملكة العربية السعودية – السنغال – سيشيل – إسبانيا – السودان – تايلاند – تونس – تركيا – زيمبابوي.

وأكد أن المجلس التنفيذي هو مثل مجلس الإدارة لمنظمة السياحة العالمية، وهو المسؤول عن ضمان قيام المنظمة بعملها والتزامها بميزانيتها. يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة ويتألف من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بنسبة عضو واحد لكل خمسة أعضاء كاملي العضوية لمدة أربع سنوات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,845

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة