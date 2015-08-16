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شاهد.. مدير الشؤون الإسلامية بالمدينة يلتقي مفتي نيوزيلندا وضيوف الملك

نقل لهم تحيات الوزير "آل الشيخ" وبادلوه بشكر القيادة على رعاية أسر الشهداء

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، قيس المعيقلي؛ المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي محمد عامر فيض الرحمن، وعددًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اليوم، بمقر الاستضافة بالمدينة المنورة.

وفي بداية اللقاء ثمّن "المعيقلي" الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم.

كما رحَّب بمفتي نيوزيلندا وعدد من الضيوف في بلدهم الثاني، ناقلًا لهم تحيات ودعوات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة الذي يحرص على تحقيق أعلى وأرقى الخدمات لكافة ضيوف البرنامج، سائلاً الله أن يتقبل منهم الحج وهذه الزيارة المباركة.

من جانبه رفع المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين وعنايتهما بأسر وذوي الشهداء والجرحى في الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، كما نوه إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية وتميزها في تقديم أرقى الخدمات للمستضافين، والتي كانت محلّ إشادة من الجميع.

بدورهم عبر الضيوف عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في هذا العام، كما شكروا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ على متابعته الدائمة لأعمال برنامج الضيوف التي أثمرت بنجاح البرنامج وتميزه.

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شاهد.. مدير الشؤون الإسلامية بالمدينة يلتقي مفتي نيوزيلندا وضيوف الملك
سبق

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، قيس المعيقلي؛ المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي محمد عامر فيض الرحمن، وعددًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اليوم، بمقر الاستضافة بالمدينة المنورة.

وفي بداية اللقاء ثمّن "المعيقلي" الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم.

كما رحَّب بمفتي نيوزيلندا وعدد من الضيوف في بلدهم الثاني، ناقلًا لهم تحيات ودعوات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة الذي يحرص على تحقيق أعلى وأرقى الخدمات لكافة ضيوف البرنامج، سائلاً الله أن يتقبل منهم الحج وهذه الزيارة المباركة.

من جانبه رفع المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين وعنايتهما بأسر وذوي الشهداء والجرحى في الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، كما نوه إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية وتميزها في تقديم أرقى الخدمات للمستضافين، والتي كانت محلّ إشادة من الجميع.

بدورهم عبر الضيوف عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في هذا العام، كما شكروا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ على متابعته الدائمة لأعمال برنامج الضيوف التي أثمرت بنجاح البرنامج وتميزه.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
05:17 PM

شاهد.. مدير الشؤون الإسلامية بالمدينة يلتقي مفتي نيوزيلندا وضيوف الملك

نقل لهم تحيات الوزير "آل الشيخ" وبادلوه بشكر القيادة على رعاية أسر الشهداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، قيس المعيقلي؛ المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي محمد عامر فيض الرحمن، وعددًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اليوم، بمقر الاستضافة بالمدينة المنورة.

وفي بداية اللقاء ثمّن "المعيقلي" الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم.

كما رحَّب بمفتي نيوزيلندا وعدد من الضيوف في بلدهم الثاني، ناقلًا لهم تحيات ودعوات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة الذي يحرص على تحقيق أعلى وأرقى الخدمات لكافة ضيوف البرنامج، سائلاً الله أن يتقبل منهم الحج وهذه الزيارة المباركة.

من جانبه رفع المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين وعنايتهما بأسر وذوي الشهداء والجرحى في الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، كما نوه إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية وتميزها في تقديم أرقى الخدمات للمستضافين، والتي كانت محلّ إشادة من الجميع.

بدورهم عبر الضيوف عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في هذا العام، كما شكروا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ على متابعته الدائمة لأعمال برنامج الضيوف التي أثمرت بنجاح البرنامج وتميزه.

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