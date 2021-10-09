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أمير جازان بالنيابة يطمئن على صحة مصابي استهداف مطار الملك عبدالله

سأل الله تعالى أن يمُن على المصابين بالصحة والعافية وأن يحفظ وطننا

أطمأن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم، على سلامة وصحة المصابين البالغ عددهم 10 أشخاص من جرّاء استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيّرة ومفخخة من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ونتجت عنها أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وسأل الله تعالى أن يمُن على المصابين بالصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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أمير جازان بالنيابة يطمئن على صحة مصابي استهداف مطار الملك عبدالله
سبق

أطمأن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم، على سلامة وصحة المصابين البالغ عددهم 10 أشخاص من جرّاء استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيّرة ومفخخة من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ونتجت عنها أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وسأل الله تعالى أن يمُن على المصابين بالصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
01:51 PM

أمير جازان بالنيابة يطمئن على صحة مصابي استهداف مطار الملك عبدالله

سأل الله تعالى أن يمُن على المصابين بالصحة والعافية وأن يحفظ وطننا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أطمأن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم، على سلامة وصحة المصابين البالغ عددهم 10 أشخاص من جرّاء استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيّرة ومفخخة من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ونتجت عنها أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وسأل الله تعالى أن يمُن على المصابين بالصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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