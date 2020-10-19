النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة جازان تقدم أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" في 7 أسابيع

تضمنت 289 ألف ساعة دراسية لأكثر من 49 ألف طالب وطالبة

قدمت جامعة جازان أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" لطلبتها خلال 7 أسابيع منذ بدء الدراسة للفصل الجامعي الأول لهذا العام، قدم خلالها 2.711 عضو هيئة تدريس بالجامعة 2.287 مقررًا لأكثر من 49 ألف طالب وطالبة، فيما سجلت مقاييس الفصول الافتراضية أرقامًا متميزة بتسجيل 111.190 محاضرة بمدة إجمالية بلغت 289.396 ساعة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على أن إشادة ست جهات عالمية بجهود المملكة في سرعة الاستجابة وتعدد الخيارات والتحسين المستمر للتعليم خلال جائحة كورونا يعد منجزًا وطنيًا فريدًا على مستوى العالم في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من دعم غير محدود من قياداتنا الرشيدة -حفظها الله-، كما يجسد الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات السعودية بإشراف ومتابعة دقيقة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقال "القحطاني" إن ما تحققه الجامعة من نجاحات متميزة يعود لتميز طلاب وطالبات الجامعة، موجهًا شكره لأعضاء هيئة التدريس بالكليات على جهودهم ولشركاء الجامعة من الأسر وأولياء الأمور لمساهمتهم في صناعة وتحقيق النجاح الذي سخرت له الجامعة منظومة تعليمية متطورة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن العمادة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية بما يعزز من تميزها في تقديم برامجها التعليمية "عن بعد"، عبر منظومة خدمات متنوعة تسهم في تعزيز نجاح العملية التعليمية التي تؤكدها الأرقام.

وأشار "غاشم" إلى أن الإحصاءات المسجلة خلال السبعة أسابيع الماضية أظهرت تميزًا في الأداء الالتزام، حيث بلغت لوحات النقاش 112.318 لوحة نقاش، فيما تم استعراض 8.187.895 ملفًا.

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة جازان تقدم أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" في 7 أسابيع
سبق

قدمت جامعة جازان أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" لطلبتها خلال 7 أسابيع منذ بدء الدراسة للفصل الجامعي الأول لهذا العام، قدم خلالها 2.711 عضو هيئة تدريس بالجامعة 2.287 مقررًا لأكثر من 49 ألف طالب وطالبة، فيما سجلت مقاييس الفصول الافتراضية أرقامًا متميزة بتسجيل 111.190 محاضرة بمدة إجمالية بلغت 289.396 ساعة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على أن إشادة ست جهات عالمية بجهود المملكة في سرعة الاستجابة وتعدد الخيارات والتحسين المستمر للتعليم خلال جائحة كورونا يعد منجزًا وطنيًا فريدًا على مستوى العالم في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من دعم غير محدود من قياداتنا الرشيدة -حفظها الله-، كما يجسد الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات السعودية بإشراف ومتابعة دقيقة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقال "القحطاني" إن ما تحققه الجامعة من نجاحات متميزة يعود لتميز طلاب وطالبات الجامعة، موجهًا شكره لأعضاء هيئة التدريس بالكليات على جهودهم ولشركاء الجامعة من الأسر وأولياء الأمور لمساهمتهم في صناعة وتحقيق النجاح الذي سخرت له الجامعة منظومة تعليمية متطورة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن العمادة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية بما يعزز من تميزها في تقديم برامجها التعليمية "عن بعد"، عبر منظومة خدمات متنوعة تسهم في تعزيز نجاح العملية التعليمية التي تؤكدها الأرقام.

وأشار "غاشم" إلى أن الإحصاءات المسجلة خلال السبعة أسابيع الماضية أظهرت تميزًا في الأداء الالتزام، حيث بلغت لوحات النقاش 112.318 لوحة نقاش، فيما تم استعراض 8.187.895 ملفًا.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
02:46 PM

جامعة جازان تقدم أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" في 7 أسابيع

تضمنت 289 ألف ساعة دراسية لأكثر من 49 ألف طالب وطالبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
154

قدمت جامعة جازان أكثر من 111 ألف محاضرة "عن بعد" لطلبتها خلال 7 أسابيع منذ بدء الدراسة للفصل الجامعي الأول لهذا العام، قدم خلالها 2.711 عضو هيئة تدريس بالجامعة 2.287 مقررًا لأكثر من 49 ألف طالب وطالبة، فيما سجلت مقاييس الفصول الافتراضية أرقامًا متميزة بتسجيل 111.190 محاضرة بمدة إجمالية بلغت 289.396 ساعة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على أن إشادة ست جهات عالمية بجهود المملكة في سرعة الاستجابة وتعدد الخيارات والتحسين المستمر للتعليم خلال جائحة كورونا يعد منجزًا وطنيًا فريدًا على مستوى العالم في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من دعم غير محدود من قياداتنا الرشيدة -حفظها الله-، كما يجسد الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعات السعودية بإشراف ومتابعة دقيقة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقال "القحطاني" إن ما تحققه الجامعة من نجاحات متميزة يعود لتميز طلاب وطالبات الجامعة، موجهًا شكره لأعضاء هيئة التدريس بالكليات على جهودهم ولشركاء الجامعة من الأسر وأولياء الأمور لمساهمتهم في صناعة وتحقيق النجاح الذي سخرت له الجامعة منظومة تعليمية متطورة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن العمادة تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية بما يعزز من تميزها في تقديم برامجها التعليمية "عن بعد"، عبر منظومة خدمات متنوعة تسهم في تعزيز نجاح العملية التعليمية التي تؤكدها الأرقام.

وأشار "غاشم" إلى أن الإحصاءات المسجلة خلال السبعة أسابيع الماضية أظهرت تميزًا في الأداء الالتزام، حيث بلغت لوحات النقاش 112.318 لوحة نقاش، فيما تم استعراض 8.187.895 ملفًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,045
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,556
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,137
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,505

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة