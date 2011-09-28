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ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعَيْن

أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقَّى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران

شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي متورط بجمع وتحويل 120 مليون ريال مجهولة المصدر

مكوَّن من 6 وافدين.. ويُشتبه بأنها نتاج غسل أموال

صرَّح الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيم عصابي مكوَّن من (6) وافدين (من الجنسية الهندية)، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، والقبض عليهم؛ وذلك لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، يُشتبه في أنها نتاج غسل أموال، إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات، تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة.

وقد ثبت تحويلهم مبالغ مالية، بلغ مجموعها (120.000.000) مائة وعشرين مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه ضُبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22.500) ريال، يُشتبه في أنه نتاج مصدر غير مشروع. ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي متورط بجمع وتحويل 120 مليون ريال مجهولة المصدر
سبق

صرَّح الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيم عصابي مكوَّن من (6) وافدين (من الجنسية الهندية)، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، والقبض عليهم؛ وذلك لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، يُشتبه في أنها نتاج غسل أموال، إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات، تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة.

وقد ثبت تحويلهم مبالغ مالية، بلغ مجموعها (120.000.000) مائة وعشرين مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه ضُبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22.500) ريال، يُشتبه في أنه نتاج مصدر غير مشروع. ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
09:16 PM

شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي متورط بجمع وتحويل 120 مليون ريال مجهولة المصدر

مكوَّن من 6 وافدين.. ويُشتبه بأنها نتاج غسل أموال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيم عصابي مكوَّن من (6) وافدين (من الجنسية الهندية)، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، والقبض عليهم؛ وذلك لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، يُشتبه في أنها نتاج غسل أموال، إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات، تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة.

وقد ثبت تحويلهم مبالغ مالية، بلغ مجموعها (120.000.000) مائة وعشرين مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية.

وأضاف الرائد الكريديس بأنه ضُبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22.500) ريال، يُشتبه في أنه نتاج مصدر غير مشروع. ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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