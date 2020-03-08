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شراكة بين التعليم ومكافحة المخدرات للتوعية بأضرار المؤثرات العقلية

من خلال برنامج لمدارس المنهاج الأهلية

نفذت وحدة إرشاد الطالبات بمكتب تعليم الشفا، برنامج (المخدرات والمؤثرات العقلية) في مدارس المنهاج الأهلية، بالتعاون مع إدارة إرشاد الطالبات.

وافتتحت البرنامج، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج، بحضور مديرة إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات سميرة الشهري، ومديرة إرشاد الطالبات سحر عطية، ومديرة مكتب الشفا نوره الكنعان، وعدد من القيادات التعليمية وعدد من منسوبات مكافحة المخدرات.

واُفتتح البرنامج بآياتٍ من القرآن الكريم، ثم كلمة لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح العرفج، ذكرت فيها أن المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية التي تواجه العالم، فأضرارها تتخطى حدود الفرد والأسرة إلى المجتمع بوجه عام وتتخطى حدود الحاضر إلى المستقبل القريب والبعيد، والوقوف على هذه القضية يقتضي منّا جميعًا كأفراد ومؤسسات تربوية مجتمعية الاهتمام بها والتخطيط للقضاء عليها.

وجاءت فكرة وضع خطة عمل إستراتيجية، لتفعيل الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم ومديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض لصياغة أهداف نوعية تُعنى بنشر ثقافة التوعية بأضرار المخدرات، والمؤثرات العقلية بين أفراد المجتمع مع توضيح الأدوار المسندة لكلا الفريقين حتى تكون قاعدة أساسية يُستند إليها في كل ما يُقدم من برامج وخدمات على أن يتم تطويرها وتحديثها، وفق المستجدات وبما يحقق رؤية المملكة 2030 .

من جانب آخر ذكرت سحر عطية مديرة إرشاد الطالبات بالرياض، أن التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية من برامج التوجيه والإرشاد الوقائي في التعليم العام والتي تنفذه إدارات المدارس على مدار السنة الدراسية بوجه عام، مع التركيز على الحملة المكثفة لمدة أسبوع، للتوعية بأضرار المخدرات بوجه خاص وفق التعاميم الواردة في هذا الشأن.

وتابعت: "حرصت إدارة التعليم على تعريف الطلبة بأحكام الدين الإسلامي وموقفه من المخدرات ومتعاطيها، وتبصيرهم بالآثار السلبية الضارة الناتجة عنها، وبالمزالق المؤدية إلى التعاطي، إضافة إلى توعية جميع العاملين في المدارس (من هيئة إدارية وتعليمية)، والطلبة وأولياء أمورهم بضرورة محاربة الأوبئة التي تهدد المجتمع.

هذا وقد تخلل البرنامج ورقتا عمل الأولى قدمتها مشرفة الإرشاد فوزية القحطاني عنوانها (الأساليب التربوية والإرشادية للتصدي لآفة المخدرات)، والثانية قدمتها هياء العتيبي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحدثت فيها عن أهمية الاحتواء الأسري في الحد من مشكلة المخدرات.

يُذكر أن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، شارك في تنفيذ البرنامج من خلال محاضرة عن العقاقير الطبية والمخدرات والمؤثرات العقلية قدمتها الصيدلانية نرجس الرهين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شراكة بين التعليم ومكافحة المخدرات للتوعية بأضرار المؤثرات العقلية
سبق

نفذت وحدة إرشاد الطالبات بمكتب تعليم الشفا، برنامج (المخدرات والمؤثرات العقلية) في مدارس المنهاج الأهلية، بالتعاون مع إدارة إرشاد الطالبات.

وافتتحت البرنامج، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج، بحضور مديرة إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات سميرة الشهري، ومديرة إرشاد الطالبات سحر عطية، ومديرة مكتب الشفا نوره الكنعان، وعدد من القيادات التعليمية وعدد من منسوبات مكافحة المخدرات.

واُفتتح البرنامج بآياتٍ من القرآن الكريم، ثم كلمة لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح العرفج، ذكرت فيها أن المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية التي تواجه العالم، فأضرارها تتخطى حدود الفرد والأسرة إلى المجتمع بوجه عام وتتخطى حدود الحاضر إلى المستقبل القريب والبعيد، والوقوف على هذه القضية يقتضي منّا جميعًا كأفراد ومؤسسات تربوية مجتمعية الاهتمام بها والتخطيط للقضاء عليها.

وجاءت فكرة وضع خطة عمل إستراتيجية، لتفعيل الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم ومديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض لصياغة أهداف نوعية تُعنى بنشر ثقافة التوعية بأضرار المخدرات، والمؤثرات العقلية بين أفراد المجتمع مع توضيح الأدوار المسندة لكلا الفريقين حتى تكون قاعدة أساسية يُستند إليها في كل ما يُقدم من برامج وخدمات على أن يتم تطويرها وتحديثها، وفق المستجدات وبما يحقق رؤية المملكة 2030 .

من جانب آخر ذكرت سحر عطية مديرة إرشاد الطالبات بالرياض، أن التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية من برامج التوجيه والإرشاد الوقائي في التعليم العام والتي تنفذه إدارات المدارس على مدار السنة الدراسية بوجه عام، مع التركيز على الحملة المكثفة لمدة أسبوع، للتوعية بأضرار المخدرات بوجه خاص وفق التعاميم الواردة في هذا الشأن.

وتابعت: "حرصت إدارة التعليم على تعريف الطلبة بأحكام الدين الإسلامي وموقفه من المخدرات ومتعاطيها، وتبصيرهم بالآثار السلبية الضارة الناتجة عنها، وبالمزالق المؤدية إلى التعاطي، إضافة إلى توعية جميع العاملين في المدارس (من هيئة إدارية وتعليمية)، والطلبة وأولياء أمورهم بضرورة محاربة الأوبئة التي تهدد المجتمع.

هذا وقد تخلل البرنامج ورقتا عمل الأولى قدمتها مشرفة الإرشاد فوزية القحطاني عنوانها (الأساليب التربوية والإرشادية للتصدي لآفة المخدرات)، والثانية قدمتها هياء العتيبي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحدثت فيها عن أهمية الاحتواء الأسري في الحد من مشكلة المخدرات.

يُذكر أن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، شارك في تنفيذ البرنامج من خلال محاضرة عن العقاقير الطبية والمخدرات والمؤثرات العقلية قدمتها الصيدلانية نرجس الرهين.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:44 PM

شراكة بين التعليم ومكافحة المخدرات للتوعية بأضرار المؤثرات العقلية

من خلال برنامج لمدارس المنهاج الأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت وحدة إرشاد الطالبات بمكتب تعليم الشفا، برنامج (المخدرات والمؤثرات العقلية) في مدارس المنهاج الأهلية، بالتعاون مع إدارة إرشاد الطالبات.

وافتتحت البرنامج، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج، بحضور مديرة إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات سميرة الشهري، ومديرة إرشاد الطالبات سحر عطية، ومديرة مكتب الشفا نوره الكنعان، وعدد من القيادات التعليمية وعدد من منسوبات مكافحة المخدرات.

واُفتتح البرنامج بآياتٍ من القرآن الكريم، ثم كلمة لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح العرفج، ذكرت فيها أن المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية التي تواجه العالم، فأضرارها تتخطى حدود الفرد والأسرة إلى المجتمع بوجه عام وتتخطى حدود الحاضر إلى المستقبل القريب والبعيد، والوقوف على هذه القضية يقتضي منّا جميعًا كأفراد ومؤسسات تربوية مجتمعية الاهتمام بها والتخطيط للقضاء عليها.

وجاءت فكرة وضع خطة عمل إستراتيجية، لتفعيل الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم ومديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض لصياغة أهداف نوعية تُعنى بنشر ثقافة التوعية بأضرار المخدرات، والمؤثرات العقلية بين أفراد المجتمع مع توضيح الأدوار المسندة لكلا الفريقين حتى تكون قاعدة أساسية يُستند إليها في كل ما يُقدم من برامج وخدمات على أن يتم تطويرها وتحديثها، وفق المستجدات وبما يحقق رؤية المملكة 2030 .

من جانب آخر ذكرت سحر عطية مديرة إرشاد الطالبات بالرياض، أن التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية من برامج التوجيه والإرشاد الوقائي في التعليم العام والتي تنفذه إدارات المدارس على مدار السنة الدراسية بوجه عام، مع التركيز على الحملة المكثفة لمدة أسبوع، للتوعية بأضرار المخدرات بوجه خاص وفق التعاميم الواردة في هذا الشأن.

وتابعت: "حرصت إدارة التعليم على تعريف الطلبة بأحكام الدين الإسلامي وموقفه من المخدرات ومتعاطيها، وتبصيرهم بالآثار السلبية الضارة الناتجة عنها، وبالمزالق المؤدية إلى التعاطي، إضافة إلى توعية جميع العاملين في المدارس (من هيئة إدارية وتعليمية)، والطلبة وأولياء أمورهم بضرورة محاربة الأوبئة التي تهدد المجتمع.

هذا وقد تخلل البرنامج ورقتا عمل الأولى قدمتها مشرفة الإرشاد فوزية القحطاني عنوانها (الأساليب التربوية والإرشادية للتصدي لآفة المخدرات)، والثانية قدمتها هياء العتيبي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحدثت فيها عن أهمية الاحتواء الأسري في الحد من مشكلة المخدرات.

يُذكر أن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، شارك في تنفيذ البرنامج من خلال محاضرة عن العقاقير الطبية والمخدرات والمؤثرات العقلية قدمتها الصيدلانية نرجس الرهين.

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