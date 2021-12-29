النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إنستجرام" تنوي مضاعفة هذا النشاط في 2022

أعلن رئيس إنستجرام، آدم موسيري، نية المنصة، مضاعفة هذا النشاط في عام 2022؛ لمواكبة منافسة تطبيقات أخرى مثل "تيك توك".

وأوضح "موسيري" في مقطع فيديو قصير، نية "إنستجرام" مضاعفة مقاطع الفيديو في 2022، والتركيز على خدمة "رييلز"، فيما وُصف بأنه لمنافسة التطبيقات الأخرى مثل "تيك توك".

وقال "موسيري" في المقطع: "سيتعين علينا في 2022، إعادة التفكير في ماهية إنستجرام، لأن العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتغير معه، وأولويات إنستجرام في العام المقبل هي مضاعفة خدمة الفيديوهات عبر المنصة".

وذكر "موسيري" أن إنستجرام ستدمج جميع منتجات الفيديو الخاصة بها، في خدمة "رييلز" لتطوير هذا المنتج، وستجري بعض التغييرات في كيفية التعامل مع مقاطع الفيديو خلال الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للمبدعين، قال "موسيري": إن إنستجرام، سيقدم المزيد من أدوات تحقيق الدخل لمساعدتهم على كسب الأموال.. بالإضافة إلى ذلك، تحدث موسيري عن أن إنستجرام سيركز على المراسلة، لأنها ربما تكون الطريقة الرئيسية للتواصل عبر الإنترنت، والشفافية في عام 2022.

وأشار إلى أن المنصة ستضاعف عملها على عناصر التحكم أيضًا، بإضافة أدوات للرقابة الأبوية، ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم، خاصة المحتوى الحساس.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"إنستجرام" تنوي مضاعفة هذا النشاط في 2022
سبق

أعلن رئيس إنستجرام، آدم موسيري، نية المنصة، مضاعفة هذا النشاط في عام 2022؛ لمواكبة منافسة تطبيقات أخرى مثل "تيك توك".

وأوضح "موسيري" في مقطع فيديو قصير، نية "إنستجرام" مضاعفة مقاطع الفيديو في 2022، والتركيز على خدمة "رييلز"، فيما وُصف بأنه لمنافسة التطبيقات الأخرى مثل "تيك توك".

وقال "موسيري" في المقطع: "سيتعين علينا في 2022، إعادة التفكير في ماهية إنستجرام، لأن العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتغير معه، وأولويات إنستجرام في العام المقبل هي مضاعفة خدمة الفيديوهات عبر المنصة".

وذكر "موسيري" أن إنستجرام ستدمج جميع منتجات الفيديو الخاصة بها، في خدمة "رييلز" لتطوير هذا المنتج، وستجري بعض التغييرات في كيفية التعامل مع مقاطع الفيديو خلال الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للمبدعين، قال "موسيري": إن إنستجرام، سيقدم المزيد من أدوات تحقيق الدخل لمساعدتهم على كسب الأموال.. بالإضافة إلى ذلك، تحدث موسيري عن أن إنستجرام سيركز على المراسلة، لأنها ربما تكون الطريقة الرئيسية للتواصل عبر الإنترنت، والشفافية في عام 2022.

وأشار إلى أن المنصة ستضاعف عملها على عناصر التحكم أيضًا، بإضافة أدوات للرقابة الأبوية، ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم، خاصة المحتوى الحساس.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
10:24 AM

"إنستجرام" تنوي مضاعفة هذا النشاط في 2022

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
541

أعلن رئيس إنستجرام، آدم موسيري، نية المنصة، مضاعفة هذا النشاط في عام 2022؛ لمواكبة منافسة تطبيقات أخرى مثل "تيك توك".

وأوضح "موسيري" في مقطع فيديو قصير، نية "إنستجرام" مضاعفة مقاطع الفيديو في 2022، والتركيز على خدمة "رييلز"، فيما وُصف بأنه لمنافسة التطبيقات الأخرى مثل "تيك توك".

وقال "موسيري" في المقطع: "سيتعين علينا في 2022، إعادة التفكير في ماهية إنستجرام، لأن العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتغير معه، وأولويات إنستجرام في العام المقبل هي مضاعفة خدمة الفيديوهات عبر المنصة".

وذكر "موسيري" أن إنستجرام ستدمج جميع منتجات الفيديو الخاصة بها، في خدمة "رييلز" لتطوير هذا المنتج، وستجري بعض التغييرات في كيفية التعامل مع مقاطع الفيديو خلال الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للمبدعين، قال "موسيري": إن إنستجرام، سيقدم المزيد من أدوات تحقيق الدخل لمساعدتهم على كسب الأموال.. بالإضافة إلى ذلك، تحدث موسيري عن أن إنستجرام سيركز على المراسلة، لأنها ربما تكون الطريقة الرئيسية للتواصل عبر الإنترنت، والشفافية في عام 2022.

وأشار إلى أن المنصة ستضاعف عملها على عناصر التحكم أيضًا، بإضافة أدوات للرقابة الأبوية، ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم، خاصة المحتوى الحساس.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,011
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,067
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,533

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة