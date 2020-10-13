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"عسيري":غدًا المريخ سيكون في وضع التقابل مع الشمس

بعد أن مر الكوكب في 6 أكتوبر بأقرب نقطة له من الأرض على بعد 62 مليون كم

قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري إن كوكب المريخ سيقع غدًا الأربعاء 14 أكتوبر في وضع التقابل مع الشمس، وذلك بعد أن مر الكوكب في 6 أكتوبر بأقرب نقطة له من الأرض على بعد 62 مليون كم، وهي المسافة الأقرب للمريخ من الأرض حتى العام 2035.

وأضاف: "يحدث التقابل عندما يقع الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض وعندها تقع الأرض بين الكوكب والشمس على استقامة واحدة في الفضاء. ويظهر الكوكب فوق الأفق الشرقي في الوقت نفسه الذي تغرب فيه الشمس".

وأشار "عسيري" إلى أن في التقابل سوف يكون الكوكب على بعد 62.7 مليون كم من الأرض بينما تصل شدة لمعانه إلى (2.6-). ويحدث التقابل لجميع كواكب المجموعة الشمسية ماعدا كوكبي عطارد والزهرة نتيجة وقوعهما داخل مدار الأرض. ويتكرر للمريخ تقريبًا مرة كل 26 شهرًا.

وأشار إلى أنه يمكن بالعين المجردة رؤية الكوكب الأحمر بينما من خلال التلسكوب يمكن رصد القمم القطبية والمناطق الفاتحة والداكنة للمريخ. ويرى الكوكب في جهة الشرق من بعد غروب الشمس ويصل إلى أعلى نقطة له في السماء عند منتصف الليل بينما يختفي تحت الأفق الغربي قبل شروق الشمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عسيري":غدًا المريخ سيكون في وضع التقابل مع الشمس
سبق

قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري إن كوكب المريخ سيقع غدًا الأربعاء 14 أكتوبر في وضع التقابل مع الشمس، وذلك بعد أن مر الكوكب في 6 أكتوبر بأقرب نقطة له من الأرض على بعد 62 مليون كم، وهي المسافة الأقرب للمريخ من الأرض حتى العام 2035.

وأضاف: "يحدث التقابل عندما يقع الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض وعندها تقع الأرض بين الكوكب والشمس على استقامة واحدة في الفضاء. ويظهر الكوكب فوق الأفق الشرقي في الوقت نفسه الذي تغرب فيه الشمس".

وأشار "عسيري" إلى أن في التقابل سوف يكون الكوكب على بعد 62.7 مليون كم من الأرض بينما تصل شدة لمعانه إلى (2.6-). ويحدث التقابل لجميع كواكب المجموعة الشمسية ماعدا كوكبي عطارد والزهرة نتيجة وقوعهما داخل مدار الأرض. ويتكرر للمريخ تقريبًا مرة كل 26 شهرًا.

وأشار إلى أنه يمكن بالعين المجردة رؤية الكوكب الأحمر بينما من خلال التلسكوب يمكن رصد القمم القطبية والمناطق الفاتحة والداكنة للمريخ. ويرى الكوكب في جهة الشرق من بعد غروب الشمس ويصل إلى أعلى نقطة له في السماء عند منتصف الليل بينما يختفي تحت الأفق الغربي قبل شروق الشمس.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:55 PM

"عسيري":غدًا المريخ سيكون في وضع التقابل مع الشمس

بعد أن مر الكوكب في 6 أكتوبر بأقرب نقطة له من الأرض على بعد 62 مليون كم

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عبدالله الراجحي - جدة
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قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري إن كوكب المريخ سيقع غدًا الأربعاء 14 أكتوبر في وضع التقابل مع الشمس، وذلك بعد أن مر الكوكب في 6 أكتوبر بأقرب نقطة له من الأرض على بعد 62 مليون كم، وهي المسافة الأقرب للمريخ من الأرض حتى العام 2035.

وأضاف: "يحدث التقابل عندما يقع الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض وعندها تقع الأرض بين الكوكب والشمس على استقامة واحدة في الفضاء. ويظهر الكوكب فوق الأفق الشرقي في الوقت نفسه الذي تغرب فيه الشمس".

وأشار "عسيري" إلى أن في التقابل سوف يكون الكوكب على بعد 62.7 مليون كم من الأرض بينما تصل شدة لمعانه إلى (2.6-). ويحدث التقابل لجميع كواكب المجموعة الشمسية ماعدا كوكبي عطارد والزهرة نتيجة وقوعهما داخل مدار الأرض. ويتكرر للمريخ تقريبًا مرة كل 26 شهرًا.

وأشار إلى أنه يمكن بالعين المجردة رؤية الكوكب الأحمر بينما من خلال التلسكوب يمكن رصد القمم القطبية والمناطق الفاتحة والداكنة للمريخ. ويرى الكوكب في جهة الشرق من بعد غروب الشمس ويصل إلى أعلى نقطة له في السماء عند منتصف الليل بينما يختفي تحت الأفق الغربي قبل شروق الشمس.

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