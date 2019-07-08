النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيفا يعتمد خمسة ملفات ترشيح لاستضافة كأس العالم للشباب.. السعودية بينهم

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الدول الثماني التي تقدمت بخمسة ملفات ترشيح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2021، بعد تقدمها بطلبات الترشيح حسب القواعد والشروط بتاريخ 21 يونيو.

وبما أن بعض هذه الدول تقدمت بملفات ترشيح مشتركة، فإن خمسة ملفات تتنافس لتقديم تفاصيل الترشيح قبل 30 أغسطس المقبل.

وبحسب قواعد عملية الترشيح، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقوم بتقييم الطلبات، وسيتم اتخاذ قرار نهائي من قبل مجلس الاتحاد الدولي خلال اجتماعه المقبل في مدينة شنغهاي الصينية يومي 23 و24 أكتوبر.

ملفات الترشيح المعتمدة:

- تقدم كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد الإماراتي لكرة القدم بملف ترشيح مشترك من أجل استضافة البطولة.


- الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

- الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

- اتحاد ميانمار لكرة القدم، الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

- اتحاد بيرو لكرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
فيفا يعتمد خمسة ملفات ترشيح لاستضافة كأس العالم للشباب.. السعودية بينهم
سبق

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الدول الثماني التي تقدمت بخمسة ملفات ترشيح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2021، بعد تقدمها بطلبات الترشيح حسب القواعد والشروط بتاريخ 21 يونيو.

وبما أن بعض هذه الدول تقدمت بملفات ترشيح مشتركة، فإن خمسة ملفات تتنافس لتقديم تفاصيل الترشيح قبل 30 أغسطس المقبل.

وبحسب قواعد عملية الترشيح، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقوم بتقييم الطلبات، وسيتم اتخاذ قرار نهائي من قبل مجلس الاتحاد الدولي خلال اجتماعه المقبل في مدينة شنغهاي الصينية يومي 23 و24 أكتوبر.

ملفات الترشيح المعتمدة:

- تقدم كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد الإماراتي لكرة القدم بملف ترشيح مشترك من أجل استضافة البطولة.


- الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

- الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

- اتحاد ميانمار لكرة القدم، الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

- اتحاد بيرو لكرة القدم.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
12:18 AM

فيفا يعتمد خمسة ملفات ترشيح لاستضافة كأس العالم للشباب.. السعودية بينهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,720

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الدول الثماني التي تقدمت بخمسة ملفات ترشيح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2021، بعد تقدمها بطلبات الترشيح حسب القواعد والشروط بتاريخ 21 يونيو.

وبما أن بعض هذه الدول تقدمت بملفات ترشيح مشتركة، فإن خمسة ملفات تتنافس لتقديم تفاصيل الترشيح قبل 30 أغسطس المقبل.

وبحسب قواعد عملية الترشيح، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقوم بتقييم الطلبات، وسيتم اتخاذ قرار نهائي من قبل مجلس الاتحاد الدولي خلال اجتماعه المقبل في مدينة شنغهاي الصينية يومي 23 و24 أكتوبر.

ملفات الترشيح المعتمدة:

- تقدم كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد الإماراتي لكرة القدم بملف ترشيح مشترك من أجل استضافة البطولة.


- الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

- الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

- اتحاد ميانمار لكرة القدم، الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

- اتحاد بيرو لكرة القدم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,727
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,542
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,874
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,530

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة