"التجارة" تستدعي 343 مركبة تويوتا RAV4 لخلل بالأذرع الأمامية السفلية

قد يؤدي إلى انفصال الذراع في حال التسارع والتباطؤ المتكرر

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 343 مركبة من نوع تويوتا "راف 4- RAV4" موديل 2019- 2020م؛ لخلل في الأذرع الأمامية السفلية، قد يؤدي إلى انفصال الذراع في حال التسارع والتباطؤ المتكرر؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ولفتت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إلى أنه يجب التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.ea؛ داعية للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.