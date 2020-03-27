النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

حالات الوفاة في "أفريقيا" بسبب "كورونا" تصل إلى 83 شخصًا

الإصابات المؤكدة بالفيروس 3243 والمتعافين 254 شخصًا

سجلت القارة الأفريقية 83 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3243 حالة حتى اليوم.

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، اليوم؛ أن حالات الإصابة انتشرت في 46 دولة أفريقية.

وذكر المركز أن منطقة شمال أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة من حيث حالات الإصابة بالمرض، وكذلك في عدد الوفيات؛ حيث سجلت دول شمال أفريقيا حتى الآن 1249 حالة إصابة، بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب المرض.

كما كشف المركز عن تعافي نحو 254 شخصًا كانوا قد أُصيبوا بالمرض.

القارة الأفريقية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حالات الوفاة في "أفريقيا" بسبب "كورونا" تصل إلى 83 شخصًا
سبق

سجلت القارة الأفريقية 83 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3243 حالة حتى اليوم.

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، اليوم؛ أن حالات الإصابة انتشرت في 46 دولة أفريقية.

وذكر المركز أن منطقة شمال أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة من حيث حالات الإصابة بالمرض، وكذلك في عدد الوفيات؛ حيث سجلت دول شمال أفريقيا حتى الآن 1249 حالة إصابة، بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب المرض.

كما كشف المركز عن تعافي نحو 254 شخصًا كانوا قد أُصيبوا بالمرض.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
07:19 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:15 PM

حالات الوفاة في "أفريقيا" بسبب "كورونا" تصل إلى 83 شخصًا

الإصابات المؤكدة بالفيروس 3243 والمتعافين 254 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,431

سجلت القارة الأفريقية 83 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3243 حالة حتى اليوم.

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، اليوم؛ أن حالات الإصابة انتشرت في 46 دولة أفريقية.

وذكر المركز أن منطقة شمال أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة من حيث حالات الإصابة بالمرض، وكذلك في عدد الوفيات؛ حيث سجلت دول شمال أفريقيا حتى الآن 1249 حالة إصابة، بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب المرض.

كما كشف المركز عن تعافي نحو 254 شخصًا كانوا قد أُصيبوا بالمرض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,278
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,739

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة