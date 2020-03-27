حالات الوفاة في "أفريقيا" بسبب "كورونا" تصل إلى 83 شخصًا

الإصابات المؤكدة بالفيروس 3243 والمتعافين 254 شخصًا

سجلت القارة الأفريقية 83 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3243 حالة حتى اليوم.

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، اليوم؛ أن حالات الإصابة انتشرت في 46 دولة أفريقية.

وذكر المركز أن منطقة شمال أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة من حيث حالات الإصابة بالمرض، وكذلك في عدد الوفيات؛ حيث سجلت دول شمال أفريقيا حتى الآن 1249 حالة إصابة، بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب المرض.

كما كشف المركز عن تعافي نحو 254 شخصًا كانوا قد أُصيبوا بالمرض.