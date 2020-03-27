سجلت القارة الأفريقية 83 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3243 حالة حتى اليوم.
وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، اليوم؛ أن حالات الإصابة انتشرت في 46 دولة أفريقية.
وذكر المركز أن منطقة شمال أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة من حيث حالات الإصابة بالمرض، وكذلك في عدد الوفيات؛ حيث سجلت دول شمال أفريقيا حتى الآن 1249 حالة إصابة، بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب المرض.
كما كشف المركز عن تعافي نحو 254 شخصًا كانوا قد أُصيبوا بالمرض.
حالات الوفاة في "أفريقيا" بسبب "كورونا" تصل إلى 83 شخصًا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-27
سجلت القارة الأفريقية 83 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3243 حالة حتى اليوم.
وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، اليوم؛ أن حالات الإصابة انتشرت في 46 دولة أفريقية.
وذكر المركز أن منطقة شمال أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة من حيث حالات الإصابة بالمرض، وكذلك في عدد الوفيات؛ حيث سجلت دول شمال أفريقيا حتى الآن 1249 حالة إصابة، بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب المرض.
كما كشف المركز عن تعافي نحو 254 شخصًا كانوا قد أُصيبوا بالمرض.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
07:19 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:15 PM
حالات الوفاة في "أفريقيا" بسبب "كورونا" تصل إلى 83 شخصًا
سجلت القارة الأفريقية 83 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3243 حالة حتى اليوم.
وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، اليوم؛ أن حالات الإصابة انتشرت في 46 دولة أفريقية.
وذكر المركز أن منطقة شمال أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة من حيث حالات الإصابة بالمرض، وكذلك في عدد الوفيات؛ حيث سجلت دول شمال أفريقيا حتى الآن 1249 حالة إصابة، بالإضافة إلى 60 حالة وفاة بسبب المرض.
كما كشف المركز عن تعافي نحو 254 شخصًا كانوا قد أُصيبوا بالمرض.