النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. ضبط حافلة مدرسية محملة بالحطب في مهد الذهب

إحالة السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص لإجراء اللازم

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، حافلة مدرسية يقودها مقيم، محملة بالحطب المحلي وتم إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته غرفة العمليات الأمنية بالمحافظة، عن ملاحظة حافلة مدرسية مسافرة ومحملة من الداخل بالحطب المحلي، حيث باشرت فرقة البلاغ وتم إيقافها، وتبيّن أن الحافلة يقودها وافد ويرافقه آخر من بني جلدته.

وأشار الوافد خلال التحقيقات الأولية إلى أنه كان قادمًا من إحدى المحافظات الجنوبية باتجاه عرعر، حيث كان في طريقه لإيصال الحافلة لكفيله التي يملكها بعد نهاية عقدها مع التعليم في تلك المنطقة، وأن الحطب يعود لأحد المواطنين الذي طلب منه إيصاله معه من ضواحي الطائف، وقد تم اتخاذ اللازم معه والمضبوطات وإحالته للجهة المختصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. ضبط حافلة مدرسية محملة بالحطب في مهد الذهب
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، حافلة مدرسية يقودها مقيم، محملة بالحطب المحلي وتم إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته غرفة العمليات الأمنية بالمحافظة، عن ملاحظة حافلة مدرسية مسافرة ومحملة من الداخل بالحطب المحلي، حيث باشرت فرقة البلاغ وتم إيقافها، وتبيّن أن الحافلة يقودها وافد ويرافقه آخر من بني جلدته.

وأشار الوافد خلال التحقيقات الأولية إلى أنه كان قادمًا من إحدى المحافظات الجنوبية باتجاه عرعر، حيث كان في طريقه لإيصال الحافلة لكفيله التي يملكها بعد نهاية عقدها مع التعليم في تلك المنطقة، وأن الحطب يعود لأحد المواطنين الذي طلب منه إيصاله معه من ضواحي الطائف، وقد تم اتخاذ اللازم معه والمضبوطات وإحالته للجهة المختصة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
03:39 PM

شاهد.. ضبط حافلة مدرسية محملة بالحطب في مهد الذهب

إحالة السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص لإجراء اللازم

A A A
فهد الغبيوي - المهد
23
23,440

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، حافلة مدرسية يقودها مقيم، محملة بالحطب المحلي وتم إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته غرفة العمليات الأمنية بالمحافظة، عن ملاحظة حافلة مدرسية مسافرة ومحملة من الداخل بالحطب المحلي، حيث باشرت فرقة البلاغ وتم إيقافها، وتبيّن أن الحافلة يقودها وافد ويرافقه آخر من بني جلدته.

وأشار الوافد خلال التحقيقات الأولية إلى أنه كان قادمًا من إحدى المحافظات الجنوبية باتجاه عرعر، حيث كان في طريقه لإيصال الحافلة لكفيله التي يملكها بعد نهاية عقدها مع التعليم في تلك المنطقة، وأن الحطب يعود لأحد المواطنين الذي طلب منه إيصاله معه من ضواحي الطائف، وقد تم اتخاذ اللازم معه والمضبوطات وإحالته للجهة المختصة.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة