شاهد.. ضبط حافلة مدرسية محملة بالحطب في مهد الذهب

إحالة السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص لإجراء اللازم

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، حافلة مدرسية يقودها مقيم، محملة بالحطب المحلي وتم إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقته غرفة العمليات الأمنية بالمحافظة، عن ملاحظة حافلة مدرسية مسافرة ومحملة من الداخل بالحطب المحلي، حيث باشرت فرقة البلاغ وتم إيقافها، وتبيّن أن الحافلة يقودها وافد ويرافقه آخر من بني جلدته.

وأشار الوافد خلال التحقيقات الأولية إلى أنه كان قادمًا من إحدى المحافظات الجنوبية باتجاه عرعر، حيث كان في طريقه لإيصال الحافلة لكفيله التي يملكها بعد نهاية عقدها مع التعليم في تلك المنطقة، وأن الحطب يعود لأحد المواطنين الذي طلب منه إيصاله معه من ضواحي الطائف، وقد تم اتخاذ اللازم معه والمضبوطات وإحالته للجهة المختصة.