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أهالي "وادي نطع" برجال ألمع يمهدون عقبة ترابية بالجهود الذاتية

بعد العديد من المناشدات بسفلتتها دون جدوى

قام أهالي وادي نطع التابع لمحافظة رجال ألمع بتحسين جزء من العقبة التي تفصلهم عن الجهات الحكومية بجهودهم الذاتية.

ويأتي هذا العمل من الأهالي بعد العديد من المناشدات التي تقدموا بها لسفلتة العقبة وجعلها مؤهلة للسير من خلالها، حيث إن تلك العقبة الترابية تفصل بين الوادي من جهة، والمدارس والمستشفيات وسائر الجهات الحكومية التي يقصدها أهالي الوادي بصورة يومية من جهة أخرى.

وبسبب عدم الاستجابة لتلك المناشدات؛ اضطر الأهالي إلى التكاتف والقيام برصف جزء من العقبة بجهودهم الذاتية؛ حتى يتمكنوا من الذهاب لمدارسهم وأعمالهم بسهولة ويسر.

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أهالي "وادي نطع" برجال ألمع يمهدون عقبة ترابية بالجهود الذاتية
سبق

قام أهالي وادي نطع التابع لمحافظة رجال ألمع بتحسين جزء من العقبة التي تفصلهم عن الجهات الحكومية بجهودهم الذاتية.

ويأتي هذا العمل من الأهالي بعد العديد من المناشدات التي تقدموا بها لسفلتة العقبة وجعلها مؤهلة للسير من خلالها، حيث إن تلك العقبة الترابية تفصل بين الوادي من جهة، والمدارس والمستشفيات وسائر الجهات الحكومية التي يقصدها أهالي الوادي بصورة يومية من جهة أخرى.

وبسبب عدم الاستجابة لتلك المناشدات؛ اضطر الأهالي إلى التكاتف والقيام برصف جزء من العقبة بجهودهم الذاتية؛ حتى يتمكنوا من الذهاب لمدارسهم وأعمالهم بسهولة ويسر.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:43 PM

أهالي "وادي نطع" برجال ألمع يمهدون عقبة ترابية بالجهود الذاتية

بعد العديد من المناشدات بسفلتتها دون جدوى

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رائد القرفي - رجال ألمع
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قام أهالي وادي نطع التابع لمحافظة رجال ألمع بتحسين جزء من العقبة التي تفصلهم عن الجهات الحكومية بجهودهم الذاتية.

ويأتي هذا العمل من الأهالي بعد العديد من المناشدات التي تقدموا بها لسفلتة العقبة وجعلها مؤهلة للسير من خلالها، حيث إن تلك العقبة الترابية تفصل بين الوادي من جهة، والمدارس والمستشفيات وسائر الجهات الحكومية التي يقصدها أهالي الوادي بصورة يومية من جهة أخرى.

وبسبب عدم الاستجابة لتلك المناشدات؛ اضطر الأهالي إلى التكاتف والقيام برصف جزء من العقبة بجهودهم الذاتية؛ حتى يتمكنوا من الذهاب لمدارسهم وأعمالهم بسهولة ويسر.

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