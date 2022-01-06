"لجنة سكن العمالة" بالرياض تتحقق من أوضاع مليون عامل وترصد هذه الملاحظات
زارت اللجنة 22 ألف موقع خلال الفترة من 23 أبريل 2021 حتى 4 يناير الجاري
تَحققت لجنة سكن العمالة بمنطقة الرياض، من أوضاع مساكن 1.037.237 عاملًا في العاصمة.
ولفتت اللجنة إلى أن أعمالها استمرت من 23 أبريل 2021، حتى 4 يناير 2022، بزيارة 22 ألف موقع.
وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر أنه تم رصد 3 ملاحظات تَمثلت في: عدم الحصول على الترخيص النظامي، وعدم توافر المساحة المخصصة للفرد، وعدم التقيد بالعدد المناسب لدورات المياه.
"لجنة سكن العمالة" بالرياض تتحقق من أوضاع مليون عامل وترصد هذه الملاحظات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-06
تَحققت لجنة سكن العمالة بمنطقة الرياض، من أوضاع مساكن 1.037.237 عاملًا في العاصمة.
ولفتت اللجنة إلى أن أعمالها استمرت من 23 أبريل 2021، حتى 4 يناير 2022، بزيارة 22 ألف موقع.
وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر أنه تم رصد 3 ملاحظات تَمثلت في: عدم الحصول على الترخيص النظامي، وعدم توافر المساحة المخصصة للفرد، وعدم التقيد بالعدد المناسب لدورات المياه.
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
09:08 AM
"لجنة سكن العمالة" بالرياض تتحقق من أوضاع مليون عامل وترصد هذه الملاحظات
زارت اللجنة 22 ألف موقع خلال الفترة من 23 أبريل 2021 حتى 4 يناير الجاري
تَحققت لجنة سكن العمالة بمنطقة الرياض، من أوضاع مساكن 1.037.237 عاملًا في العاصمة.
ولفتت اللجنة إلى أن أعمالها استمرت من 23 أبريل 2021، حتى 4 يناير 2022، بزيارة 22 ألف موقع.
وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر أنه تم رصد 3 ملاحظات تَمثلت في: عدم الحصول على الترخيص النظامي، وعدم توافر المساحة المخصصة للفرد، وعدم التقيد بالعدد المناسب لدورات المياه.