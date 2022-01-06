"لجنة سكن العمالة" بالرياض تتحقق من أوضاع مليون عامل وترصد هذه الملاحظات

زارت اللجنة 22 ألف موقع خلال الفترة من 23 أبريل 2021 حتى 4 يناير الجاري

تَحققت لجنة سكن العمالة بمنطقة الرياض، من أوضاع مساكن 1.037.237 عاملًا في العاصمة.

ولفتت اللجنة إلى أن أعمالها استمرت من 23 أبريل 2021، حتى 4 يناير 2022، بزيارة 22 ألف موقع.

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر أنه تم رصد 3 ملاحظات تَمثلت في: عدم الحصول على الترخيص النظامي، وعدم توافر المساحة المخصصة للفرد، وعدم التقيد بالعدد المناسب لدورات المياه.