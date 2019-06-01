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خرج ولم يعد .. مفقود الدلم يُكمل يومه الثاني مختفياً

الجهات المختصة وعدد من المتطوعين يواصلون بحثهم

تواصل الجهات ذات الاختصاص وعدد من الأهالي والمتطوعين بالدلم، البحث عن عشريني مفقود منذ الخميس الماضي.

وكانت الجهات الأمنية بالدلم قد تلقت بلاغاً، أمس الجمعة، عن فقدان شاب يبلغ من العمر 26 عاماً تغيّب عن ذويه منذ الساعة السابعة لصباح يوم الخمس الماضي؛ لتستنفر بعدها الفرق والمتطوعون والأهالي البحث عنه.

ويطالب ذوو المفقود بتكثيف البحث ووجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه.

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خرج ولم يعد .. مفقود الدلم يُكمل يومه الثاني مختفياً
سبق

تواصل الجهات ذات الاختصاص وعدد من الأهالي والمتطوعين بالدلم، البحث عن عشريني مفقود منذ الخميس الماضي.

وكانت الجهات الأمنية بالدلم قد تلقت بلاغاً، أمس الجمعة، عن فقدان شاب يبلغ من العمر 26 عاماً تغيّب عن ذويه منذ الساعة السابعة لصباح يوم الخمس الماضي؛ لتستنفر بعدها الفرق والمتطوعون والأهالي البحث عنه.

ويطالب ذوو المفقود بتكثيف البحث ووجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
01:31 PM

خرج ولم يعد .. مفقود الدلم يُكمل يومه الثاني مختفياً

الجهات المختصة وعدد من المتطوعين يواصلون بحثهم

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مسلّم الهواملة - الرياض
4
9,321

تواصل الجهات ذات الاختصاص وعدد من الأهالي والمتطوعين بالدلم، البحث عن عشريني مفقود منذ الخميس الماضي.

وكانت الجهات الأمنية بالدلم قد تلقت بلاغاً، أمس الجمعة، عن فقدان شاب يبلغ من العمر 26 عاماً تغيّب عن ذويه منذ الساعة السابعة لصباح يوم الخمس الماضي؛ لتستنفر بعدها الفرق والمتطوعون والأهالي البحث عنه.

ويطالب ذوو المفقود بتكثيف البحث ووجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه.

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200 مليون

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26 ديسمبر
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