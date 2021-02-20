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الرباعي يدعم أوراق الشباب قبل موقعة الأهلي

أعلن نادي الشباب اليوم السبت مشاركة اللاعب عبد الله الشامخ في التدريبات الجماعية للفريق بعد إكماله برنامجه التأهيلي.

كما شارك في التدريبات الجماعية الثلاثي أحمد شراحيلي، عبد الله الزوري، وحسان تمبكتـي، وذلك بعد تعافيهم من الإجهاد.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول الشبابي تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر إقامتها على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

حيث انطلقت الحصة التدريبية الرئيسة في الملعب الرديف بقيادة المدرب كارلوس هيرنانديز، واستهلت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بقيادة المدرب سلطان القنوي، وقد خصص المدرب الجـزء الأول من التدريبات لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء، فيما خصص الجزء الأخير من التدريبات لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للقاء.

الشباب الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرباعي يدعم أوراق الشباب قبل موقعة الأهلي
سبق

أعلن نادي الشباب اليوم السبت مشاركة اللاعب عبد الله الشامخ في التدريبات الجماعية للفريق بعد إكماله برنامجه التأهيلي.

كما شارك في التدريبات الجماعية الثلاثي أحمد شراحيلي، عبد الله الزوري، وحسان تمبكتـي، وذلك بعد تعافيهم من الإجهاد.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول الشبابي تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر إقامتها على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

حيث انطلقت الحصة التدريبية الرئيسة في الملعب الرديف بقيادة المدرب كارلوس هيرنانديز، واستهلت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بقيادة المدرب سلطان القنوي، وقد خصص المدرب الجـزء الأول من التدريبات لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء، فيما خصص الجزء الأخير من التدريبات لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للقاء.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
09:29 PM

الرباعي يدعم أوراق الشباب قبل موقعة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الشباب اليوم السبت مشاركة اللاعب عبد الله الشامخ في التدريبات الجماعية للفريق بعد إكماله برنامجه التأهيلي.

كما شارك في التدريبات الجماعية الثلاثي أحمد شراحيلي، عبد الله الزوري، وحسان تمبكتـي، وذلك بعد تعافيهم من الإجهاد.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول الشبابي تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر إقامتها على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

حيث انطلقت الحصة التدريبية الرئيسة في الملعب الرديف بقيادة المدرب كارلوس هيرنانديز، واستهلت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بقيادة المدرب سلطان القنوي، وقد خصص المدرب الجـزء الأول من التدريبات لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء، فيما خصص الجزء الأخير من التدريبات لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للقاء.

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