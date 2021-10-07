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مدير مساجد جدة يؤكد على الخطباء تخصيص الجمعة المقبلة عن المخدرات

عقب توجيه وزير الشؤون الإسلامية بالحديث عن أضرارها

أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، على جميع مدراء مكاتب الإشراف الأربعة بالمحافظة بمتابعة العمل مع خطباء المساجد على تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن خطر المخدرات وأضرارها المتعدية وحرمة تعاطيها؛ وفقًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح شراحيلي في تعميم عاجل أصدره اليوم، أنه في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي و تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا والموضوعات التي يحسن التنبيه إليها والتذكير بها؛ فقد وجّه الوزير باعتماد خطباء المساجد والجوامع المهيأة لإقامة صلاة الجمعة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن خطر المخدرات.

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مدير مساجد جدة يؤكد على الخطباء تخصيص الجمعة المقبلة عن المخدرات
سبق

أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، على جميع مدراء مكاتب الإشراف الأربعة بالمحافظة بمتابعة العمل مع خطباء المساجد على تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن خطر المخدرات وأضرارها المتعدية وحرمة تعاطيها؛ وفقًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح شراحيلي في تعميم عاجل أصدره اليوم، أنه في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي و تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا والموضوعات التي يحسن التنبيه إليها والتذكير بها؛ فقد وجّه الوزير باعتماد خطباء المساجد والجوامع المهيأة لإقامة صلاة الجمعة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن خطر المخدرات.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
04:45 PM

مدير مساجد جدة يؤكد على الخطباء تخصيص الجمعة المقبلة عن المخدرات

عقب توجيه وزير الشؤون الإسلامية بالحديث عن أضرارها

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي، على جميع مدراء مكاتب الإشراف الأربعة بالمحافظة بمتابعة العمل مع خطباء المساجد على تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن خطر المخدرات وأضرارها المتعدية وحرمة تعاطيها؛ وفقًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح شراحيلي في تعميم عاجل أصدره اليوم، أنه في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي و تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا والموضوعات التي يحسن التنبيه إليها والتذكير بها؛ فقد وجّه الوزير باعتماد خطباء المساجد والجوامع المهيأة لإقامة صلاة الجمعة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن خطر المخدرات.

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