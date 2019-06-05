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دعاء وقبلات الزوار والمعتمرين تتوج جهود رجال الأمن بالحرم المكي

بعد موسم ناجح بكل المقاييس.. والمشاعر الصادقة لم تقتصر على الكبار فقط

ما أن انتهت صلاة عيد الفطر بالحرم المكي الشريف، إلا وبادر الزوار والمعتمرون بالدعاء لرجال الأمن الذين أبلوا بلاءً حسنًا في خدمة ضيوف بيت الله طيلة شهر رمضان المبارك.

ورصدت "سبق" تلك اللحظات التي ارتفعت فيها أكفّ المصلين من الجنسين بالدعاء لرجال أمننا البواسل وتقبيلهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في الوقت الذي بادل فيه رجال الأمن المعتمرين والزوار التهنئة بالعيد، داعين الله أن يتقبل من الجميع صالح الأقوال والأعمال.

مشاعر صادقة لم تقتصر على الكبار، بل امتدت إلى الأطفال الذين بادروا بالتهنئة والسلام أيضًا على العيون الساهرة من أجل حفظ الأمن واستتبابه.

وقال عدد من رجال الأمن المشاركين في المهمة لهذا العام: إن خدمة ضيوف الله شرف كبير وفرصة سانحة لكسب الأجر والثواب من خلال ممارسة العديد من الأعمال الإنسانية ومساعدة المحتاجين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعاء وقبلات الزوار والمعتمرين تتوج جهود رجال الأمن بالحرم المكي
سبق

ما أن انتهت صلاة عيد الفطر بالحرم المكي الشريف، إلا وبادر الزوار والمعتمرون بالدعاء لرجال الأمن الذين أبلوا بلاءً حسنًا في خدمة ضيوف بيت الله طيلة شهر رمضان المبارك.

ورصدت "سبق" تلك اللحظات التي ارتفعت فيها أكفّ المصلين من الجنسين بالدعاء لرجال أمننا البواسل وتقبيلهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في الوقت الذي بادل فيه رجال الأمن المعتمرين والزوار التهنئة بالعيد، داعين الله أن يتقبل من الجميع صالح الأقوال والأعمال.

مشاعر صادقة لم تقتصر على الكبار، بل امتدت إلى الأطفال الذين بادروا بالتهنئة والسلام أيضًا على العيون الساهرة من أجل حفظ الأمن واستتبابه.

وقال عدد من رجال الأمن المشاركين في المهمة لهذا العام: إن خدمة ضيوف الله شرف كبير وفرصة سانحة لكسب الأجر والثواب من خلال ممارسة العديد من الأعمال الإنسانية ومساعدة المحتاجين.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:15 AM

دعاء وقبلات الزوار والمعتمرين تتوج جهود رجال الأمن بالحرم المكي

بعد موسم ناجح بكل المقاييس.. والمشاعر الصادقة لم تقتصر على الكبار فقط

A A A
محمد طيران - مكة المكرمة
2
3,782

ما أن انتهت صلاة عيد الفطر بالحرم المكي الشريف، إلا وبادر الزوار والمعتمرون بالدعاء لرجال الأمن الذين أبلوا بلاءً حسنًا في خدمة ضيوف بيت الله طيلة شهر رمضان المبارك.

ورصدت "سبق" تلك اللحظات التي ارتفعت فيها أكفّ المصلين من الجنسين بالدعاء لرجال أمننا البواسل وتقبيلهم والتقاط الصور التذكارية معهم، في الوقت الذي بادل فيه رجال الأمن المعتمرين والزوار التهنئة بالعيد، داعين الله أن يتقبل من الجميع صالح الأقوال والأعمال.

مشاعر صادقة لم تقتصر على الكبار، بل امتدت إلى الأطفال الذين بادروا بالتهنئة والسلام أيضًا على العيون الساهرة من أجل حفظ الأمن واستتبابه.

وقال عدد من رجال الأمن المشاركين في المهمة لهذا العام: إن خدمة ضيوف الله شرف كبير وفرصة سانحة لكسب الأجر والثواب من خلال ممارسة العديد من الأعمال الإنسانية ومساعدة المحتاجين.

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