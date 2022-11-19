النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
النيابة العامة تؤكد أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام

726 دليلًا وقرينة قوية من النيابة العامة ترسل ١٨ فاسدًا إلى السجن ٥٥ عامًا

موسكو تندد بعزم تركيا شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا

الفكرة أثارت دهشتها

نددت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، بمقترح تركيا القيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجر تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بـ"الإرهابيين".

وأوضحت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن الوزارة، أن الفكرة التركية أثارت دهشة موسكو.

ووفقًا لـ"رويترز"، يأتي موقف وزارة الدفاع الروسية ردًا على تصريح أدلى به وزير الخارجية التركي أمس ذكر فيه أن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا ما لم تُخل المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية.

وزارة الدفاع الروسية شن عملية عسكرية شمال سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
موسكو تندد بعزم تركيا شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا
سبق

نددت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، بمقترح تركيا القيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجر تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بـ"الإرهابيين".

وأوضحت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن الوزارة، أن الفكرة التركية أثارت دهشة موسكو.

ووفقًا لـ"رويترز"، يأتي موقف وزارة الدفاع الروسية ردًا على تصريح أدلى به وزير الخارجية التركي أمس ذكر فيه أن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا ما لم تُخل المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
04:40 PM

موسكو تندد بعزم تركيا شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا

الفكرة أثارت دهشتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
415

نددت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، بمقترح تركيا القيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجر تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بـ"الإرهابيين".

وأوضحت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن الوزارة، أن الفكرة التركية أثارت دهشة موسكو.

ووفقًا لـ"رويترز"، يأتي موقف وزارة الدفاع الروسية ردًا على تصريح أدلى به وزير الخارجية التركي أمس ذكر فيه أن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا ما لم تُخل المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,683
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,442
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,821
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,124

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة