الاتفاق يخسر أقوى أسلحته قبل موقعة الهلال.. والفريق يغادر للرياض

أعلن نادي الاتفاق غياب مهاجمه السويدي روبن كوايسون عن مواجهة الهلال المقررة غدًا السبت ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب الإصابة التي تعرّض لها في التدريبات الماضية هذا الأسبوع.

حيث كشفت الفحوصات الطبية بأشعة الرنين التي أجرها اللاعب عن وجود الْتواء في مفصل القدم، ليبدأ على إثرها كوايسون برنامجه العلاجي والتأهيلي، قبل الخضوع إلى فحوصات مجدّدة الأسبوع المقبل للتأكد من تماثله للشفاء قبل الدخول للتمارين الجماعية.

ميدانيًّا أنهى الفريق الأول لكرة بنادي الاتفاق تحضيراته لمواجهة الهلال في التدريب الذي أجراه عصر اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

واشتمل التدريب الأخير الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي بعد الإحماء، على تمارين لياقية وسرعات تنافسية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي السياق ذاته غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متجهة إلى الرياض؛ حيث سيقيم فارس الدهناء معسكره في أحد فنادق العاصمة حتى موعد مواجهة الهلال مساء يوم غدٍ السبت عند الساعة 6:30 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.