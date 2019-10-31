وتأتي هذه البرامج بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، لتعزيز الجانب التوعوي والوقائي في المجتمع.

وضم المعرض معروضات توعوية وشاشات لبث رسائل توجيهية للطلاب، ضمن المواد المرئية للرئاسة العامة، وبرنامج حصين الذكي. وأهدي الطلاب بعض المواد التوعوية المعتمدة.

استقبل معرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رماح، الخميس؛ طلاب كليتي التقنية والعلوم الإنسانية والمدارس الثانوية.

معرض هيئة رماح يستقبل عددًا من طلاب الكليات والثانوية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-31 استقبل معرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رماح، الخميس؛ طلاب كليتي التقنية والعلوم الإنسانية والمدارس الثانوية. وضم المعرض معروضات توعوية وشاشات لبث رسائل توجيهية للطلاب، ضمن المواد المرئية للرئاسة العامة، وبرنامج حصين الذكي. وأهدي الطلاب بعض المواد التوعوية المعتمدة. وتأتي هذه البرامج بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، لتعزيز الجانب التوعوي والوقائي في المجتمع.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 05:07 PM

معرض هيئة رماح يستقبل عددًا من طلاب الكليات والثانوية في إطار تعزيز الجانب التوعوي والوقائي بالمجتمع





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استقبل معرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رماح، الخميس؛ طلاب كليتي التقنية والعلوم الإنسانية والمدارس الثانوية.

وضم المعرض معروضات توعوية وشاشات لبث رسائل توجيهية للطلاب، ضمن المواد المرئية للرئاسة العامة، وبرنامج حصين الذكي. وأهدي الطلاب بعض المواد التوعوية المعتمدة.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، لتعزيز الجانب التوعوي والوقائي في المجتمع.