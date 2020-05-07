وزير يمني يحذر من تلاعب "الحوثي" بملف "كورونا"

أكد أن الميليشيا تضع ملايين اليمنيين في دائرة الخطر

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، من استمرار ميليشيا الحوثي في التلاعب بملف فيروس ‎كورونا.

وأكد، أن استمرار هذا التلاعب يعرقل جهود مواجهة واحتواء هذه الجائحة العالمية ويضع الملايين من اليمنيين في دائرة الخطر.

وقال "الأرياني": الميليشيا تدير كورونا كملف سياسي وعسكري وتعمل على استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية وانتهاج سياسة التعتيم وإخفاء المعلومات الحقيقية عن عدد الإصابات.

وأضاف: التقارير الواردة من العاصمة المختطفة ‎صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية عن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس ‎كورونا تنبىء بكارثة تحدق بملايين المواطنين في ظل إخفاء الميليشيا لحقيقة الأوضاع.

ودعا‏ الوزير اليمني الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل والضغط على الميليشيا الحوثية لمشاركة البيانات والإعلان بشفافية مطلقة عن الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تفاديًا لكارثة قادمة وحفاظًا على أرواح ملايين المدنيين.