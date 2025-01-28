النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في حفل فني.. "فنون أبها" تختتم "ليالي الفوتوغرافيين الشتوية"

بعد تقديم عدة ورش فنية ومعارض متنوعة

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها فعاليات "ليالي الفوتوغرافيين الشتوية" في نسختها الخامسة أمس، بحفل فني على مسرحها بأبها، وذلك بعد تقديم عدة ورش فنية ومعارض متنوعة.

واشتملت الفعاليات على ورش في مجالات؛ منها تصوير الطبيعة، وحياة الناس، والأطعمة، ثم جلسة نقدية للأعمال الفوتوغرافية تحدثت عن نقاط القوة والضعف في بعض اللقطات الفوتوغرافية، وورشة عن تصوير المجوهرات، إضافة إلى معرض "بُعد" الفوتوغرافي.

وشهد اليوم الأخير ورشة عن التصوير الصحفي، ثم محاضرة عن التصوير من الهواية إلى الاستثمار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في حفل فني.. "فنون أبها" تختتم "ليالي الفوتوغرافيين الشتوية"
سبق

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها فعاليات "ليالي الفوتوغرافيين الشتوية" في نسختها الخامسة أمس، بحفل فني على مسرحها بأبها، وذلك بعد تقديم عدة ورش فنية ومعارض متنوعة.

واشتملت الفعاليات على ورش في مجالات؛ منها تصوير الطبيعة، وحياة الناس، والأطعمة، ثم جلسة نقدية للأعمال الفوتوغرافية تحدثت عن نقاط القوة والضعف في بعض اللقطات الفوتوغرافية، وورشة عن تصوير المجوهرات، إضافة إلى معرض "بُعد" الفوتوغرافي.

وشهد اليوم الأخير ورشة عن التصوير الصحفي، ثم محاضرة عن التصوير من الهواية إلى الاستثمار.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
04:56 PM

في حفل فني.. "فنون أبها" تختتم "ليالي الفوتوغرافيين الشتوية"

بعد تقديم عدة ورش فنية ومعارض متنوعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
372

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها فعاليات "ليالي الفوتوغرافيين الشتوية" في نسختها الخامسة أمس، بحفل فني على مسرحها بأبها، وذلك بعد تقديم عدة ورش فنية ومعارض متنوعة.

واشتملت الفعاليات على ورش في مجالات؛ منها تصوير الطبيعة، وحياة الناس، والأطعمة، ثم جلسة نقدية للأعمال الفوتوغرافية تحدثت عن نقاط القوة والضعف في بعض اللقطات الفوتوغرافية، وورشة عن تصوير المجوهرات، إضافة إلى معرض "بُعد" الفوتوغرافي.

وشهد اليوم الأخير ورشة عن التصوير الصحفي، ثم محاضرة عن التصوير من الهواية إلى الاستثمار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,757
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,927
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة