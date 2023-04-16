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"رويترز": وفيات "كورونا" في أمريكا تخطت 31 ألفًا

الإصابات ارتفعت إلى 635 ألفًا

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن وفيات مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة؛ تجاوزت 31 ألف شخص اليوم (الخميس)، بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.

وبلغ عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، أكثر من 635 ألف شخص في الولايات المتحدة بعد زيادتهم 30 ألف حالة أمس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا بسبب كورونا في العالم؛ حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط، وسجلت ارتفاعًا يوميًّا قياسيًّا على مدى يومين متتاليين.

وبدأ حكّام ولايات كونيتيكت وماريلاند ونيويورك وبنسلفانيا، تأهيل الأمريكيين بحذر لحياة ما بعد الفيروس؛ حيث يضع السكان كمامات مع خروجهم من العزل في الأسابيع المقبلة.

وألحقت إجراءات العزل العام الأمريكية ضررًا جسيمًا باقتصاد البلاد لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير قبل قرابة قرن من الزمان، مع سعي أكثر من 20 مليون أمريكي للحصول على إعانات البطالة مع إغلاق المتاجر والمطاعم.

فيروس كورونا الجديد

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"رويترز": وفيات "كورونا" في أمريكا تخطت 31 ألفًا
سبق

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن وفيات مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة؛ تجاوزت 31 ألف شخص اليوم (الخميس)، بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.

وبلغ عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، أكثر من 635 ألف شخص في الولايات المتحدة بعد زيادتهم 30 ألف حالة أمس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا بسبب كورونا في العالم؛ حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط، وسجلت ارتفاعًا يوميًّا قياسيًّا على مدى يومين متتاليين.

وبدأ حكّام ولايات كونيتيكت وماريلاند ونيويورك وبنسلفانيا، تأهيل الأمريكيين بحذر لحياة ما بعد الفيروس؛ حيث يضع السكان كمامات مع خروجهم من العزل في الأسابيع المقبلة.

وألحقت إجراءات العزل العام الأمريكية ضررًا جسيمًا باقتصاد البلاد لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير قبل قرابة قرن من الزمان، مع سعي أكثر من 20 مليون أمريكي للحصول على إعانات البطالة مع إغلاق المتاجر والمطاعم.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:17 PM

"رويترز": وفيات "كورونا" في أمريكا تخطت 31 ألفًا

الإصابات ارتفعت إلى 635 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن وفيات مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة؛ تجاوزت 31 ألف شخص اليوم (الخميس)، بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.

وبلغ عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، أكثر من 635 ألف شخص في الولايات المتحدة بعد زيادتهم 30 ألف حالة أمس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا بسبب كورونا في العالم؛ حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط، وسجلت ارتفاعًا يوميًّا قياسيًّا على مدى يومين متتاليين.

وبدأ حكّام ولايات كونيتيكت وماريلاند ونيويورك وبنسلفانيا، تأهيل الأمريكيين بحذر لحياة ما بعد الفيروس؛ حيث يضع السكان كمامات مع خروجهم من العزل في الأسابيع المقبلة.

وألحقت إجراءات العزل العام الأمريكية ضررًا جسيمًا باقتصاد البلاد لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير قبل قرابة قرن من الزمان، مع سعي أكثر من 20 مليون أمريكي للحصول على إعانات البطالة مع إغلاق المتاجر والمطاعم.

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