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إيطاليا.. عدد الوفيات بسبب كورونا يتجاوز 2500

السلطات طلبت من الناس البقاء في منازلهم

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء وفاة 345 شخصًا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503، وفقًا لروسيا اليوم.

ودخلت القيود المشدَّدة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا حيز التنفيذ قبل ساعات مع فجر اليوم الثلاثاء؛ وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. كما طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم.

الجدير بالذكر أنه يوجد في إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة خارج الصين.

وفي السياق ذاته حث رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الإيطاليين على البقاء في المنازل، وعدم الخروج منها إلا عند الذهاب إلى أماكن العمل أو لظرف طارئ.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا.. عدد الوفيات بسبب كورونا يتجاوز 2500
سبق

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء وفاة 345 شخصًا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503، وفقًا لروسيا اليوم.

ودخلت القيود المشدَّدة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا حيز التنفيذ قبل ساعات مع فجر اليوم الثلاثاء؛ وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. كما طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم.

الجدير بالذكر أنه يوجد في إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة خارج الصين.

وفي السياق ذاته حث رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الإيطاليين على البقاء في المنازل، وعدم الخروج منها إلا عند الذهاب إلى أماكن العمل أو لظرف طارئ.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:44 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:39 PM

إيطاليا.. عدد الوفيات بسبب كورونا يتجاوز 2500

السلطات طلبت من الناس البقاء في منازلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,838

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء وفاة 345 شخصًا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503، وفقًا لروسيا اليوم.

ودخلت القيود المشدَّدة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا حيز التنفيذ قبل ساعات مع فجر اليوم الثلاثاء؛ وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. كما طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم.

الجدير بالذكر أنه يوجد في إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة خارج الصين.

وفي السياق ذاته حث رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الإيطاليين على البقاء في المنازل، وعدم الخروج منها إلا عند الذهاب إلى أماكن العمل أو لظرف طارئ.

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