شاهد.. "الفيصل" يستعرض المشاريع التنموية بالطائف وميسان والموية

التقى أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (اليوم) محافظة الطائف، واستهل زيارته للمحافظة بترؤس اجتماع المجالس المحلية لمحافظات الطائف وميسان والمويه.



وتخللها استعراض للمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة والبالغ عددها 221 مشروعاً في الطائف موزعة على جامعة الطائف ووزارة الإسكان والطرق والبلديات والشؤون الصحية والتعليم والمياه.



وفي محافظة ميسان بلغ إجمالي المشاريع 28 مشروعاً منجزاً وجارٍ تنفيذها، موزعة على قطاعات المياه والطرق والكهرباء.



محافظة المويه بلغ عدد مشاريعها 9 مشاريع تشمل قطاعات الطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية.



عقب ذلك التقى أمير منطقة مكة المكرمة أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية، ثم دشن حلقة نقاش دور المؤسسات المجتمع المدني التي يشارك فيها أكثر من 80 متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات ناقشوا فيها محورين أساسيين هما التحديات التي تواجه المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية.



ويواصل أمير منطقة مكة يوم غدٍ جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة حيث يزور محافظة الخرمة ورنية وتربة.