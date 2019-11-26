النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "الفيصل" يستعرض المشاريع التنموية بالطائف وميسان والموية

التقى أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (اليوم) محافظة الطائف، واستهل زيارته للمحافظة بترؤس اجتماع المجالس المحلية لمحافظات الطائف وميسان والمويه.

وتخللها استعراض للمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة والبالغ عددها 221 مشروعاً في الطائف موزعة على جامعة الطائف ووزارة الإسكان والطرق والبلديات والشؤون الصحية والتعليم والمياه.

وفي محافظة ميسان بلغ إجمالي المشاريع 28 مشروعاً منجزاً وجارٍ تنفيذها، موزعة على قطاعات المياه والطرق والكهرباء.

محافظة المويه بلغ عدد مشاريعها 9 مشاريع تشمل قطاعات الطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية.

عقب ذلك التقى أمير منطقة مكة المكرمة أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية، ثم دشن حلقة نقاش دور المؤسسات المجتمع المدني التي يشارك فيها أكثر من 80 متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات ناقشوا فيها محورين أساسيين هما التحديات التي تواجه المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية.

ويواصل أمير منطقة مكة يوم غدٍ جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة حيث يزور محافظة الخرمة ورنية وتربة.

أمير منطقة مكة المكرمة الطائف ميسان المويه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "الفيصل" يستعرض المشاريع التنموية بالطائف وميسان والموية
سبق

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (اليوم) محافظة الطائف، واستهل زيارته للمحافظة بترؤس اجتماع المجالس المحلية لمحافظات الطائف وميسان والمويه.

وتخللها استعراض للمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة والبالغ عددها 221 مشروعاً في الطائف موزعة على جامعة الطائف ووزارة الإسكان والطرق والبلديات والشؤون الصحية والتعليم والمياه.

وفي محافظة ميسان بلغ إجمالي المشاريع 28 مشروعاً منجزاً وجارٍ تنفيذها، موزعة على قطاعات المياه والطرق والكهرباء.

محافظة المويه بلغ عدد مشاريعها 9 مشاريع تشمل قطاعات الطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية.

عقب ذلك التقى أمير منطقة مكة المكرمة أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية، ثم دشن حلقة نقاش دور المؤسسات المجتمع المدني التي يشارك فيها أكثر من 80 متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات ناقشوا فيها محورين أساسيين هما التحديات التي تواجه المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية.

ويواصل أمير منطقة مكة يوم غدٍ جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة حيث يزور محافظة الخرمة ورنية وتربة.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
07:56 PM

شاهد.. "الفيصل" يستعرض المشاريع التنموية بالطائف وميسان والموية

التقى أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم

A A A
متعب البقمي - الطائف
1
4,108

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (اليوم) محافظة الطائف، واستهل زيارته للمحافظة بترؤس اجتماع المجالس المحلية لمحافظات الطائف وميسان والمويه.

وتخللها استعراض للمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة والبالغ عددها 221 مشروعاً في الطائف موزعة على جامعة الطائف ووزارة الإسكان والطرق والبلديات والشؤون الصحية والتعليم والمياه.

وفي محافظة ميسان بلغ إجمالي المشاريع 28 مشروعاً منجزاً وجارٍ تنفيذها، موزعة على قطاعات المياه والطرق والكهرباء.

محافظة المويه بلغ عدد مشاريعها 9 مشاريع تشمل قطاعات الطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية.

عقب ذلك التقى أمير منطقة مكة المكرمة أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية، ثم دشن حلقة نقاش دور المؤسسات المجتمع المدني التي يشارك فيها أكثر من 80 متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات ناقشوا فيها محورين أساسيين هما التحديات التي تواجه المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية.

ويواصل أمير منطقة مكة يوم غدٍ جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة حيث يزور محافظة الخرمة ورنية وتربة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,009
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,373

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة